家家有禮：聖誕LEGO系列 砌出愉快假期

此外，用LEGO顆粒拼砌出表達希望的星星裝飾品，上載至社交媒體加上標籤 #BuildtoGive，The LEGO Group將捐贈一盒LEGO盒組予世界上有需要的小朋友。有興趣者可於LEGO HK facebook專頁了解詳情。

■ LEGO銷售點︰

LEGO Certified Store、香港樂高探索中心禮品店、香港玩具反斗城及各大百貨公司、LOG-ON、HKTVmall及Let's GO

網址︰www.facebook.com/LEGOHongKong

●送LEGO絕版聖誕系列

LEGO送出絕版聖誕系列（Reindeer、Elf & Elfie 40353）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月10日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者收到專函通知。

問：「LEGO十大小朋友聖誕想玩好禮」推介了多少款適合小朋友的聖誕禮物？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第375期]