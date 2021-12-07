區區有「寶」校：65校網亞小 愉快學習取代催谷 為興趣而跑 孩子學得更多

文︰沈雅詩

65校網共有13間官立及資助小學，選擇不算少，然而學校受歡迎的程度卻很極端，要不是一線大熱，就是「寶校」，令一眾家長非常頭痛。而只有「火柴盒」校舍的亞斯理衛理小學（下稱亞小），長久以來，也位列「寶校」榜，不過，自從2014年林德育校長上場，到2020年鄭家明校長接棒，二人都屬於大膽創新的改革型領導者，旗幟鮮明，也逐漸替亞小建立起名聲，「這幾年，學校不斷擴班呀」！鄭家明禁不住向記者報喜。

去年6月至今 60學童申請插班

翻查教育局資料，亞小全校有23個課室，在2020/21學年，該校開辦21班；2021/22學年，則加開至23班。鄭家明透露，由去年6月至今，學校收到約60名來自不同年級的學童申請插班，校方錄取了三分之二，「他們都有不同原因申請插班，有些是因為搬遷，但亦有不少是因為認同亞小的辦學理念，家長希望子女能夠在一個快樂的學習環境下成長」。

百貨應百客。不同類型的學校，招攬不同類型的家長。亞小的定位是「Happy Learning School」，主張不催谷、不揠苗助長。從事教育工作20多年的鄭家明深信，催谷學習，不利孩子的成長。他引用「老虎和蝴蝶」效應的比喻闡釋︰「孩子被一隻大老虎窮追着，他們會拚命去跑；但孩子看見眼前有漂亮的蝴蝶在翩翩起舞，他們一樣會跑上前去追。問題是，家長希望小朋友為何而跑呢？」作為校長，他固然希望學生是抱着愉悅的心情，為追尋感興趣的事物而奮力向前，所以，學校不斷嘗試增加吸引學生「跑」的動力。

一如過去兩年，校方繼續在一二年級推行以經歷為本、寓學習於遊戲的「Learning by Doing」常識體驗統整課程外，今個學年，這位童心未泯的掌舵人更忽發奇想，與教師團隊攜手從兒童的視覺，創設了7個英「熊」角色，並由他們組成「亞小英熊聯盟」，帶領孩子展開不同主題的學習活動。採訪當日，其中兩個熊啤啤主角「卓巴」和「團團」便在禮堂，陪伴二年級學生參與英語活動遊戲，學生都表現得十分興奮，「我期望小朋友享受校園生活，來到學校時，身邊所有事物都令他感到很好奇、很有趣」。

然而，仍有不少人質疑「愉快學習」的成效，擔心只是鬧着玩，「學唔到嘢」。鄭家明否認：「愉快學習不等於成績差。」他說，學校只是摒棄操練形式，但卻投入了很多人力物力，絞盡腦汁設計課堂，務求令學生學得更好。從近年學生的升中出路，便足以證明「愉快學習」一樣可以跟「好成績」掛鈎，也證明亞小走對了路，「我們去屆小六畢業生，有四成多在『自行分配學位』階段，已經被心儀學校取錄，最終亦有九成學生，成功考入首3志願學校」。根據該校網頁資料，去屆有畢業生獲派區內一線英文中學，包括聖公會林護紀念中學、中華傳道會安柱中學、天主教母佑會蕭明中學等。

童趣圖書館 爬樹屋鑽樹洞看書

今個學年，亞小亦為學生送上全新裝修、充滿童趣的圖書館，「他們脫了鞋走入圖書館，就可以享受自由自在的閱讀環境。小朋友可以爬上樹屋看書，也可以走入樹洞裏看書。無論是坐着閱讀，趴在、躺在地上閱讀亦沒有問題」。鄭家明指出，透過廣泛閱讀，能夠讓孩子更喜愛學習，尋回自己的內在學習動機，得以成就「最好的我」。

亞小重視正向教育，並以「最好的我們成就最好的我」作為校本教育理念。「『最好的我們』不是要互相競爭，而是要互相幫助。」鄭家明表示，今個學年，教師將致力在教學設計上，通過不同電子學習策略，進一步促進學生之間合作學習的機會，幫助每一個小朋友，做到「最好的我」。「『最好的我』也不是要跟別人比較，『最好的我』只是要比昨天的我有進步。」他又勉勵家長，孩子的成長步伐各有不同，假如今天子女的成績未如理想，但只要不磨滅他對學習的興趣，小朋友一定會一天比一天進步。

小一全年評估次數 3次變2次

學習既是一輩子的事，也不急於贏在起跑線，今個學年，亞小遂決定把小一全年評估次數由3次減到2次，「希望同時減省家長和學生在考試上的壓力，讓小朋友有更多時間適應校園生活」。鄭家明續稱，雖然疫情下只得半天面授課堂，但學校仍不吝嗇課時，每周撥出3天把最後一節課堂用作導修課，讓學生在教師的指導下，能夠完成部分功課，減少親子間的張力，「如果回到家中，小朋友毋須趕功課，他們和爸媽便有更多親子時光」，充分實踐Happy Learning School的精神。

◆後記

「老師的信任，成就了我」

鄭家明經常把「最好的我們成就最好的我」掛在口邊，除了因為這是亞小的口號，還因為這是他親身的經歷。

6歲那年，剛升小一的他，爸爸不幸過身，當時媽媽忙於處理事情，無暇關顧他的學業，結果在第一次考試，成績表「滿江紅」。幸好，教師和媽媽也沒有責怪小伙子，還不斷鼓勵他，「我很記得，當時媽媽對我說：『成績好與不好，不是很重要，最重要你要進步』」。「要比昨天的我有進步」這個觀念從此植入了鄭家明的腦海，小一下學期，他的成績便突飛猛進，之後更一直保持在三甲之內。

在鄭家明的成長路上，亦遇上很多「最好的我們」。例如小時候一起住在木屋區的友伴，「他們讓我學習到怎樣去愛與被愛」；也有中學年代，相信他「得嘅」的中文老師，「那時我要面對A-Level（香港高級程度會考），對中文科信心不是太大，但憑老師一句『你可以很好』、『你得嘅』，加上她不時引導我如何思考課文，最終我真的奪得很好的成績！她的信任，成就了我」。原來亞小的校本教育理念，是經過校長親身驗證的，那就不再是紙上談兵了。

●INFO

校網：65

類別：資助男女校

宗教：基督徒

辦學團體：循道衛理聯合教會

創校年份：1961

校訓：明道衛理

地址：葵涌荔景邨第二校舍

■有片睇︰bit.ly/3G6DgH7

[Happy PaMa 教得樂 第375期]