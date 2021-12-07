知多啲：專家：「漢服」是21世紀新詞語

以政權劃分漢服不嚴謹

主要研究長衫的香港理工大學紡織及服裝學系助理教授（研究）吳國禧則表示，「漢服，可以理解為漢族人穿著的服裝，但是這個說法也有一點爭議」，翻查古文，只有很少文獻提及漢服；而「漢服」二字並非形容某一類型的服飾，而是相比胡服，中原地區的服飾為「漢服」。

不少漢服愛好者，把元、清等由外族統治的朝代從漢服體制中剔除，吳國禧卻不認同這種做法。「中華文化兼容並蓄，漢族在不同朝代與外族的交流都非常頻繁，例如唐朝盛行的唐草紋，有研究指這種花紋是從波斯、西域傳入的，當時漢人的服飾一樣包含外族文化。」吳國禧認為，漢服是複雜且模糊的概念，沒有一套「完全只屬」漢人的服飾，若單單以政權來劃分哪種服飾屬於漢服，做法並不嚴謹。

他又稱，服飾是文化與歷史的載體，不應該撇除任何一種有份貢獻、創造某種文化的元素：「長衫是原身出袖，而圓領的特徵更是早在唐朝就已經出現。這種傳統的中式袍服形制一直存在，經過與滿服的融合，演化成清末民初盛行的長衫，但是漢服運動把這類衣服排除在外，我認為是不合理的。」

華服較包容 覆蓋56民族服飾

每個朝代服飾的設計、花紋、布料等各有不同，若要說共通點，吳國禧歸納文化研究學者李惠玲與本地設計師陳仲輝的論點，認為特點在於剪裁：「漢族服飾是平面剪裁、原身出袖，沒有肩縫，是左襟蓋右襟（右衽）。」平面剪裁指代表衣服可以平鋪在桌面；現代衣服袖子為裝袖，即袖子另外剪裁再縫合，但漢族服飾恰好相反，袖與衣身相連裁剪。至於右衽，吳國禧指出，通常外族服，或往生者才會使用左衽。

近年有機構舉辦「國際華服節」，華服與漢服有什麼不同？吳國禧說，華服的定義過往一直眾說紛紜，但今年7月清華大學召開「中國當代華服定義與規範學術論證會」，最終得出結論：「華服是指具有中華民族歷史文化基因、精神風貌、且融合當代審美的禮儀性服裝。」吳國禧稱，簡單來說，若漢服只是指漢族穿的衣服，華服覆蓋的範圍則包括中國56個民族的服飾，包容度較大。

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