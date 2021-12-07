闊袍大袖：穿漢服出街 被誤認道士

今年20歲的雲鬱，在漢服圈已經有8、9年了，比起大部分只有1、2年漢服經驗的同袍，算是「前輩」。他承認，喜愛漢服的男士比較少，男女比例大約是1：4。「我從小就對東亞的服飾很有興趣，剛開始先接觸和服、韓服。既然其他國家有自己的服飾，那屬於我們的傳統服飾是什麼？」。當身邊的男生鍾情踢波、打籃球，10多歲的雲鬱卻被飄逸闊袍大袖的傳統服飾吸引。

未必要蓄長髮 可戴幞頭、幅巾

雲鬱共投入約3萬元買了100多件漢服與20多件和服。除了運動、上班，他平時都會穿漢服，早已對途人的奇異目光見怪不怪，不過有時也會發生些趣事：「我平時喜歡穿宋、明的漢服，而且顏色比較樸素。一天在街上，有個人突然走過來，說他的家人也想做道士，可否告訴他成為道士的方法。可是我也不懂啊！只能請他去蓬瀛仙館自行詢問。」雲鬱笑說。

古代男性蓄長髮，現代的短髮男士想體驗漢服，是否需要戴假髮？「大家對漢服的理解仍然停留在古人留長髮穿古裝。但是在韓國、日本，現代男性穿著傳統服飾時也不會紮髮髻，短髮上街完全不覺違和，漢服亦如是。」雲鬱指出，若想配合服飾，短頭髮的男士可以戴幞頭、幅巾等，就能把頭髮遮住，讓造型更完整。

[專題]