拯救老花眼 盼患白內障？

太太自小是四眼妹。雖然近視不是超深，但散光不淺，不戴眼鏡就「矇查查」。因此，她十分羨慕視力正常、毋須眼鏡輔助的人；願望是甩掉眼鏡，仍能看得一清二楚。可惜年紀愈大，她的希望愈渺茫。眼鏡甩不掉，還要多備兩副隨身侍候，原因是她到了坐四望五之年，已添上老花。

她在閱讀文字和看近距離影像時，視力模糊不清；驗眼之後，證實老花。「老花」顧名思義，與老化有關。或者聽來有點殘忍，事實是人活到40歲，老化過程已經開始。老花一般在40多歲陸續出現，而有近視的人通常較視力正常者更早有老花。

漸進鏡難長戴閱讀

老花成因是眼球肌肉退化，不能將光線適當地聚焦到視網膜上，導致視覺模糊。慣用的糾正方法是佩戴放大鏡片，即「老花眼鏡」。不過，當太太驗出老花後，她沒有多配一副純作閱讀用途的老花眼鏡，而是配了一副漸進眼鏡。所謂漸進鏡就是將近視、散光及老花度數都調校在內。

記得初佩戴漸進眼鏡時，她曾竊喜不已說：「哈哈，我終於找到戴眼鏡的好處！哼哼，你看你，平時不用戴眼鏡，但一看近物時，就逼住攞副老花眼鏡出來。哈哈，人人都知你老啦！但我戴一副眼鏡，睇遠又得、睇近又OK，有老花也沒有人知。嘻嘻，這叫做：老得來，神不知，鬼不覺！」

但好景不常，過不了多久，她就說不OK了，原來「一副眼鏡走天涯」行不通。當時由於工作需要，她經常要閱讀文件；不消一時三刻，已感到眼花撩亂、疲憊不堪。長時間使用那副漸進眼鏡，變成望近不得，望遠也不能。最後，她唯有再去驗眼。視光師告訴她：「如果你戴着漸進眼鏡長時間閱讀，眼球集中在漸進鏡下方，長時間聚焦會導致眼球肌肉疲勞。當眼球肌肉已因退化而缺乏彈性，如果再要適時調整距離，你的眼球就未必做得到，令視力變得模糊。漸進眼鏡只適合間中閱讀者。如果你需要長時間閱讀，最好配一副純老花度數的鏡片。」

白內障手術 有望甩掉眼鏡

自此，太太多添了一副老花眼鏡。這仍未夠，由於她亦要長時間望電腦熒幕，一副中距離「電腦眼鏡」又成為工作必需品。就這樣，1副眼鏡變3副，長期交替使用。幸好退休後，那副「電腦眼鏡」便少用了，只需間中更換老花眼鏡來閱讀。我一直都以為她的視力沒大問題，怎知前兩天，她忽然對我說：「我想做白內障手術啊！」

「白內障？你看東西不清楚嗎？」我感愕然。

「對啊，每日睇報紙，未看完一份，已經眼矇矇啦。我一定有白內障。」她滿有信心地回答。

沒錯，白內障是老化最常見的視力問題。眼球晶體因退化失去透光能力，形成白色屏障，阻礙視力。白內障曾經是長者失明的主因，但隨醫學進步，已有手術將人工晶體植入眼球，使患者重獲光明。手術相對安全有效，而且晶體較持久不變質。因此，很多患者早於50歲前後已做手術移除白內障。手術更可將患者的近視或散光一併糾正，很多戴眼鏡者，經手術後可頓時甩掉眼鏡。或者是這個誘因，太太自我診斷為「白內障患者」。

青光眼眼壓高 損視覺神經

怎樣也好，太太做了一次徹底的眼睛檢查。惟檢查報告是：「眼球肌肉雖有退化，但仍未有白內障，毋須做白內障手術。」太太似乎對眼科醫生報告滿腹疑惑。回家後，竟向我提問：「如果看東西眼矇矇，不是白內障的話，究竟還有什麼原因？」

難得她有此認知興趣，我乘機一口氣解釋：「年老眼矇成因有多種，除了白內障之外，常見還有青光眼、黃斑點退化及糖尿眼。青光眼可分為閉角型青光眼（angle closure glaucoma）及開角型青光眼（open angle glaucoma）兩種。在青光眼中，急性只佔十分之一，患者會突發視力模糊及眼痛，如不及時醫治，會導致失明；慢性青光眼患者多是老人或有家族病歷者，由於眼球壓力升高，損壞視覺神經，引致視力模糊。由於眼壓升高較緩慢，因此初期徵狀不易察覺。但若待視力模糊後才醫治，後果嚴重，甚至會失明。因此，年長人士應定期檢查視力及眼壓，及早找出青光眼病變，適時醫治。」

乾性黃斑點退化 無藥可救

「至於黃斑點退化，涉及視網膜中的黃斑點病變。黃斑點主理彩色及中央視力，退化性黃斑點可分為濕性及乾性兩種，濕性只佔病例十分之一，其餘都是乾性。兩者分別是：濕性有藥物治療，早期發現可用藥物保存視力；乾性則仍無藥可救。成因多數是因為年老退化、遺傳基因、吸煙習慣。至於預防，年齡及遺傳較難避免，戒煙則是可行；更有研究發現，治療高血壓的藥物有助減輕黃斑點退化。但最有效預防方法仍然是：定期檢查、及早發現和適時治療。」

糖尿「上眼」 血管病變出血

「另外一種老人常見眼疾就是糖尿眼。60歲以上人士患糖尿病比率佔百分之二十，由於糖尿病影響血管，視網膜血管亦會因糖尿病而產生病變、出血，甚至失明。因此，白內障及青光眼常見於糖尿病患者。為預防糖尿眼，患者應每年檢測眼底，把眼底攝影紀錄保存妥當，以作跟進。最有效的預防方法是定期檢查，及早發現病變，繼而……」

講解到這裏，太太已把我截停，語帶不耐煩說：「夠啦！夠啦！不用多講啦！總之，又是這一句：每年最好做一次眼底檢查啦！」我唯有表示同意。踏入人生下半場，視力衰退是常見，眼睛模糊要留意，定期檢查不可少。

文：梁萬福

編輯：梁小玲

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