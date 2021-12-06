客座隨筆：愛滋病不是絕症

測不到病毒=不具傳染力

一旦感染愛滋病毒，潛伏期可以長達10年以上，其間可以沒有任何病徵，惟當感染者因免疫力受破壞而引發併發症，便會被確診為愛滋病患者。而近年研究發現，若愛滋病感染者體內病毒量能維持在無法被偵測（undetectable）水平最少6個月，便無法經性接觸傳播愛滋病毒（untransmittable）。而服食抗病毒藥物就能有效抑制病毒複製，使感染者血液中病毒數量降至不可被偵測的水平。

回看愛滋病治療歷史，1987年第一款愛滋病藥物面世，藥物效能不彰、副作用大，直至1996年出現「雞尾酒療法」，病人需同時服食10多粒藥，總算較為有治療成效，但病人會有腸胃不適、新陳代謝異常、肝腎功能問題等副作用。到2006年，出現三合一藥物，病人每日只需服食1粒混合藥，已有效抑制愛滋病毒。

除藥物改進外，治療方針亦有改進，以香港為例，鑑於愛滋病藥物副作用不少，醫生普遍會在病人免疫系統出現問題始展開治療方案，相對較保守；直至藥物有所改進，副作用減少，才改為以較為進取的治療方針：一旦驗出病毒便即時展開治療，此舉既有效增強治療效果，病人對治療的依從性亦大幅增加。

藉着世界愛滋日，呼籲病人積極接受跟進治療，不應拖延至出現併發症，否則，愛滋病死亡率是百分之百。

文：林緯遜（感染及傳染病科專科醫生）