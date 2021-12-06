十字韌帶、半月板無磨蝕 機械臂換「半膝」 重拾健步

若止痛藥未能緩解痛楚，或膝關節開始嚴重變形或僵硬，就需考慮膝關節置換手術。全膝或半膝置換術，點揀好？

很多人以為退化性膝關節炎是年老引起的病症，其實生活習慣影響甚大。香港中文大學調查426個男士和621個女士，得出三大退化性膝關節炎高危因素：體重過重（64%）、重複搬重物（56%）、膝關節曾受傷（26%）；具備以上因素，患上退化性膝關節炎風險率比正常人高出5至7倍。

減重10磅 膝關節退化率減50%

想避免因退化性膝關節炎影響運動甚至步行，應由日常生活着手：

1. 減重：減去10磅體重可減低50%膝關節退化的機率

2. 防傷：日常需注意保護膝關節，避免受傷，如受傷需盡快由專業人員醫治，避免長年積患

3. 注意提重：需經常搬運重物人士，膝關節負荷比一般人大，需依從職安健規例，以及強化腿部肌肉，減低耗損

4. 運動：任何人都要注重運動，適量運動可強化腿部肌肉，有效幫助膝關節紓緩負重壓力

較換全膝靈活 3日內可出院

當懷疑病人膝痛是因退化而引起，醫生一般會以X光或磁力共振了解退化情况，治療方法視乎病况而定。如退化較輕微，可利用保守治療，包括服用葡萄糖胺保健產品、藥物治療、減體重、強化及伸展物理治療或注射透明質酸等，以減輕關節疼痛及改善活動能力。當痛症持續或病况較嚴重時，需考慮人工膝關節置換手術，以長遠有效地解決退化性膝關節炎問題。

人工膝關節置換手術分為全膝關節及半膝關節置換，前者將整個膝關節換成人工關節；後者則只置換損壞部分，保留正常功能的十字韌帶及半月板等組織，以更換磨蝕較多的內側關節為主。無論全或半膝置換術，都需要視乎病况決定全身或半身麻醉。

選擇置換術，除了視乎膝關節磨蝕程度外，亦可從創口、康復期、靈活度三方面考慮：

‧創口：全膝置換術傷口15至20厘米，半膝置換術傷口約10厘米

‧康復期：接受全膝置換術後，一般需住院7天；半膝置換術2至3天可出院，不少患者術後翌日已可下牀嘗試活動，適合需要盡快重投日常生活之人士

‧靈活度：半膝置換術保留十字韌帶、軟骨等較多自然組織，術後關節活動能力較高，無論蹲下或日常步行的姿勢亦更為順暢，當中九成能達到「忘記」有問題的關節，意味着靈活度與原本活動能力無異；而接受全膝置換術患者則只有一半能達到「忘記」情况，有兩成未感滿意。

不過，半膝置換術只能置換局部退化的膝關節，患者需要有正常功能的十字韌帶及健康組織；若病情過於嚴重，或關節有持續退化迹象，則可能需要置換全膝關節。

人工關節壽命可達15年

數據顯示，近年人工膝關節壽命增長，而全或半膝人工關節的壽命相若，超過90%接受半膝置換術的患者，人工膝關節壽命長達15年；而90%全膝關節置換患者，人工膝關節壽命達20年。惟需留意全或半膝關節置換會因人工關節耗損或鬆脫，或保留的組織開始退化而需要復修。

文：李崇義（骨科專科醫生）

編輯：梁小玲

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