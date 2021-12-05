未來城市：港科學家在韓國：首爾入元宇宙 香港爭啲乜？

在科技巨企主宰社會發展的韓國，首爾政府率先宣布成為首個元宇宙城市。韓國一所知名科技大學KAIST（Korea Advanced Institute of Science and Technology）新聘請了一名年輕科學家做助理教授，研究範疇正是元宇宙，主理「擴增實境及媒介研究所」，他來自香港，名字是李力恒，另一個身分是初創公司老闆，亦在數碼港做導師。當facebook以一間科企「進入」元宇宙，李力恒接受專訪談首爾的舉措，並從中比較當地與香港的優劣條件，看一個城市又能如何踏入新世界。

（系列之一）

首爾大計 元宇宙供公共服務

首爾政府在11月初公布其元宇宙大計，投入39億韓圜（約2567萬港元），預計在2022年底建立元宇宙平台，2026年全面運作，這個計劃包括讓市民預約虛擬文化活動及本地遊，甚至參觀已不復存在的歷史遺蹟；亦擬建立「元宇宙120中心」，市民毋須親身到市政廳，便可得到由虛擬化身提供的公共服務，或向官員投訴等。

李力恒在2017年曾往韓國交流，時任總統朴槿惠標榜「創造經濟」，推動知識產權、文創，從韓劇等流行文化發展可見一斑，「到現任總統文在寅上場，仍推動扶持幼獸（中小企）。這個香港已做了很多年，不然也不會有我們的公司」，他是將AR、VR技術帶入教育範疇的初創企業Avatech共同創辦人，在2016年獲選入數碼港培育計劃，至2019年畢業，計劃提供約30萬實報實銷的資金資助，可應付開銷、申請專利、做推廣如在會展擺展覽等，最重要是有助建立網絡，「令學校會信任我們，做生意更順利」，公司研發的「智能沙箱」已獲知識產權署專利註冊處批出專利，至今使用過其AR產品的學校及機構過百間。而他形容韓國推動創業是國策，「當地是一個財閥主導的社會，創業就被視為打破企業壟斷一途」，「政府樂意用新科技，雖然是大財團的科技，香港政府又會否願意？」LINE的母公司NAVER便與首爾政府合作製作3D地圖S-Map，供城市規劃如測試風流之用。

「韓國的start-up比較是國家推動，由國家支持到成為一個國民品牌，成功之後（發展）可能會有限制」，他亦擔心太側重AI發展，「如我所在的大學KAIST，新推出QAIST策略推動AI教育，當然AI可推動元宇宙，對於自動化的服務很有用，但還有用戶界面、用戶體驗等方面，如果AI教育太側重統計學、modeling（建立模型），恐怕會限制他們元宇宙的發展」。而就業文化也有影響，「他們有根深柢固的思想，對於職業安排，第一是做公務員，第二是去三星、LG打工，最後才搞初創，感覺是穩陣為主」。

港具備科技 惟未整合力量

當facebook大舉發展元宇宙，很多人批評不過是「吹水」，認為現階段科技發展遠遠未能讓人願意沉浸在虛擬世界，當時新聞一出，科大教授許彬向記者介紹過與學生所撰的學術文章All One Needs to Know about Metaverse，盤點現時科技發展距離元宇宙「大爆發」有幾遠。這篇文章的第一作者就是李力恒，他的研究着重用戶體驗，追求現實與虛擬世界最終會並存及互動，他舉個簡單例子，當走進一幢大廈，內裏有數十間餐廳，裝置可依用戶喜好、習慣彈出虛擬資訊。但當中仍有很多技術困難需要克服，如AR眼鏡熒幕很小，如何收起鍵盤之餘又可輸入文字？如何讓用戶有按鍵的觸感？

他在攻讀博士期間曾花大量時間研發TiPoint，不必依賴實體鍵盤，能在空中打字。這次研究就遇上難題：「要做其他新研究，又要花時間跟進這個舊項目，在這樣環境下，我好想有心去跟，但客觀條件不容許。」大學講求KPI（關鍵績效指標），學者需顧及能否在頂級期刊出論文，不斷做研究，「香港很多研究停留在論文層面，是很可惜」。在泰晤士高等教育世界大學排名榜，香港科大「研究」部分與KAIST都是60多分，而KAIST在「行業收入」上卻有100分，科大65.1分。他認為香港教授與學生的研究可有更多配套促進「產學研結合」，「學校或要有自己的宣傳團隊，為有潛質的項目做市場推廣，甚至可將科技推到國際化，尋得國際公司合作」，「又如當時簽了約，公司期望我能交出產品，但我只做了research prototype（研究原型），中間還差很多步，如何完善界面、做測試，需要有一個團隊發展，如此方可形成一個產業鏈」。

李力恆又認為政府應如韓國有個牽頭角色，整合現有的資源，在他參與撰寫的論文中，提及元宇宙所需技術有八大支柱：網絡、邊緣/雲端運算、人工智能、電腦視覺、區塊鏈、機械人/物聯網、用家互動、延展實境，「相信香港的科技已具備八大支柱，但如何可以合起來發揮力量？就需要一個更大的機構牽頭，而不是各有各做」。

VR vs. AR 各有想像

李力恒老師許彬早前在訪問指出，元宇宙發展是「技術已ready，只差在裝置」，並解釋對元宇宙發展的構想，是將來人與虛擬化身可游走於虛擬世界與現實世界之間，例如坐在咖啡店，看到既有真人亦有虛擬人物，並可流暢互動。那麼「Metaverse Seoul」暫時看來只是發展虛擬世界，是否只是一個不成熟的城市複製品？李力恒認為如facebook 2004年初面世亦是無人想用的模樣，但會一步步進化，「用戶在虛擬環境的反應、像真度，或用戶體驗上的連接，仍需要進步。不過我亦不想扼殺說現在未ready，所以完全不做」。

而許彬則笑談首爾出擊之舉，「都係講branding啫」。元宇宙未成形，卻已掀起「趁墟」熱潮，加勒比海島國巴巴多斯（Barbados）都在區塊鏈虛擬土地Decentraland設立領事館，在元宇宙宣示主權，但其實人人各有想像，許彬說現時分成兩大陣營，「如facebook推VR眼鏡，看不到外面，在虛擬的環境下建立社交網絡，活在虛擬世界；另一派是AR，那派人的想法是一個現實與虛擬的混合世界，通過元宇宙令你與真實的人有更多社交或改善現實生活，如Pokémon GO可令人做多些運動。我就比較接近AR，元宇宙會與現實生活融合」。所以他認為首爾現時的概念「branding大於實質，香港仍可追過成為真正的AR/Metaverse城市，如果着手發展基礎科技、基建，或支援初創企業，是可以不止做branding」。

將香港塑造成全球首個AR城市，是他2018年牽頭與芬蘭赫爾辛基政府及赫爾辛基大學合作，向港府提交的H2O計劃賣點。政府當年提出斥資100億成立醫療科技及人工智能兩個InnoHK創新平台，邀請世界級團隊落戶科學園成立研究中心，時隔3年，今年10月終於公布28個實驗室的名單，創新科技署曾稱收到超過60份建議書，不過最後H2O計劃沒有中選，許彬說：「原本是邀請世界各地大學入建議書，開始時都幾混亂，說外國大學都歡迎，可以是主要負責人來成立中心，但要跟本地大學合作；過了一段時間又說外國大學不能做牽頭人。」最後14間實驗室之中，港大、中大、理大各主理3間，城大兩間；科大一間，及與中大、港大合作另一間；香港生產力促進局亦負責一間，合作的非本地機構不乏外國名牌大學，包括麻省理工學院（MIT）、牛津大學、約翰斯‧霍普金斯大學等。「我覺得有少少似平時的分餅仔做法，由大學向政府提名計劃，每間大學就分到一些。而且那時政府好鍾意美國大學，比較出名、排名也高。」但他認為大國關係互相較勁，香港宜分散投資，加上可早着先機發展AR，而他仍覺得當時香港「錯過了機會」。

他亦曾有與MIT合作向創新科技署提交計劃申請資金的經驗，「香港好多創科的錢都由創新科技署掌握，我曾與MIT有個計劃以AI、數據科學令ICU（深切治療部）效率更高，由科大牽頭，MIT亦找到贊助者，威爾斯醫院也准許我們使用病人數據，但面試了三次都彈回頭，說要有醫管局的支持信答應會使用計劃結果，當時有計劃伙伴說醫管局沒可能未見到成果就說會用」。這些經驗留給他一個印象：「香港的創科是比較conservative（保守）。」

「香港可追上成真正元宇宙城市」

不過許彬仍設想香港可「建立一個比較成熟的AR城市」，「首爾的路線似乎傾向VR較多，香港亦可發展虛擬世界，因為我們住的地方太細，可以在虛擬世界互動，參觀博物館、舉行演唱會」，但更可發展更多AR，「我們城市的5G覆蓋率已幾好，網速也快，只需要推出更多落地小小的project」，如旅遊事務署推出「城市景昔」的AR程式，讓人在一個地點可查閱該處歷史，他認為可做更多，令城市內AR體驗更加普及，當時H2O的藍圖就建議數據科學及人工智能應用在城市規劃、旅遊、醫療、遊戲、物流工業、「城市健康」如監測空氣污染、車流等各方面。

元宇宙發展會帶我們走多遠？李力恒就從首爾在虛擬世界重建已拆遺蹟，想到數碼遺產（digital heritage），「在虛擬世界也有疊代（iteration）」，同樣有汰舊換新的新陳代謝，「虛擬首爾若有一日要抹走一些資訊，再放入新的東西，被取代的數碼舊物會否放入虛擬博物館？」當元宇宙裏虛擬世界自有生命力，會否生出另一套法則？各類人物如藝術家的角色會否大洗牌？我們將在此系列繼續探討。

元宇宙 字典：

METAVERSE

元宇宙是科技界目前炙手可熱的名詞，出自1992年科幻小說Snow Crash，小說描繪人類以虛擬化身（avatar）生活在虛擬世界，以逃離崩壞的現實世界。自facebook改名Meta宣布未來將主力發展元宇宙後，這詞彙更廣為人知，不止科企，不少品牌亦湊熱鬧，如Nike在虛擬平台Roblox建立「NIKELAND」，不過現時不同人對元宇宙各有定義，如蘋果CEO Tim Cook曾指元宇宙是「花臣叫法（buzzwords）」，實質就是AR。

XR

即VR、AR、MR等發展的統稱。VR是虛擬實境（virtual reality），用家可用眼鏡等裝置進入虛擬世界；AR是augmented reality（擴增實境），虛擬世界會與現實場景互動，如遊戲Pokémon GO；MR（mixed reality，混合實境）就是前兩者混合。李力恒說正着手研究「ER」，「我想提出關愛（empathy），例如VR呈現虛擬環境，讓人可代入另一些人，如感受露宿者常被驅趕的生活狀况，能引發同理心」。

SANDBOX

在韓劇Start-Up有個初創支援中心Sandbox，李力恒解釋「沙盒有幾個意思，如在FinTech（金融科技）範疇，不可直接將AI放入投資市場，會把科技放在一個sandbox試運行，所以sandbox也多指實質等於初創企業的incubator（培育計劃），在有資金、技術支持及帶限制的情况試運行一件事」，而另也有區塊鏈遊戲平台名為The Sandbox。

【元宇宙入門手冊系列】

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供、網上及資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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