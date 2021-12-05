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2021年12月5日星期日
星期日生活
{教學相長達人}譚巧蓮 在忙碌中迷失 偶爾躺平 未必是壞事
明明用盡了努力
屎！看見了彼此
周日話題：收銀機的詰問
周日話題：記憶中城市 飄零的哀歌
周日話題：一個香港，各自表述——綜論本屆金馬影展的香港主題電影
三十而立：默默陪伴 把運動員帶到閃光燈下 專訪體育記者洪量丰、麥景智
城市諗：渾水摸魚：香港海界定界爭議史
誰人日記：無良醫生
圖文城市
星期日現場：精神書局告別西環——第三代傳人盼「再生」保育舊書
開門讀書：錢瑪莉的生活態度
通關系列：香港人對自己有很大的誤會
阿貓阿狗：#124 護生
流城對睹：5月35日
劇透紙背：《天下第一拳》最奪目港產經典功夫片
評影習寫：童年末日《再見蘇聯》
家明雜感：《犬山記》甘比茵的西部男兒正傳
影片簡評
咩世界：第218期 ／企直
星期日文學‧Drive My Car：跨體裁改編，契訶夫/村上春樹/濱口龍介
A Christmas Carol Dinner 接通1843年英國與2021年香港
見字抄經：無常難避免，但痛苦可以
ways of seeing：回看百年前 暗流湧動的香港展覽
一小時生活圈：深井出入方便 「不偏僻也不止燒鵝」 百看不厭的海 不願離開的家
未來城市：港科學家在韓國：首爾入元宇宙 香港爭啲乜？
影片簡評
【明報專訊】《法蘭西諸事週報》IIB
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