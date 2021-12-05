程展緯也沒有躺平。繼化身保安和超市售貨員之後，他應聘成為港鐵外判清潔工，除了清潔大堂還要清理廁所，工作了一個月。港鐵設置廁所方便眾生也只是近幾年的事情，但原來這裏的清潔工人時薪大大落後於其他政府公廁，為了讓官民同樣感受到看見了穢物的他和廣大公共代理人的委屈，費了一番心思，並寫了公開信，希望局長垂注完善（另文）。

香港導演羅卓瑤憑《花果飄零》奪得台灣金馬獎最佳導演，電影《時代革命》及《濁水漂流》均有獲獎，影展期間並有其他以香港社運為題材的電影放映，一般估計有關電影在香港公映機會微，近日也傳出圖書館將詩集「莫名其妙」下架，香港觀眾暫時無法透過親身觀影論斷好壞，唯有透過影評文章略知一二。

「未來城市」版今起刊登「元宇宙入門手冊系列」，深入探討元宇宙落地開花的一些發展趨勢，事實上也有香港人起勁投入，並不躺平，只不過年輕的他為了把握發展機遇，選擇了「以推動創業為國策」的良木，但他們說香港社會其實也有潛力，問題卻非不夠勤勞……

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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