Pad 5 超班畫音配置

【明報專訊】Android系統的Xiaomi Pad 5，秉承小米的高性價比傳統之餘，還擁有高水準的影音配置。擁有11吋LCD屏幕、2560×1600超高解像度，更支持120Hz高更新率和10億色顯示，帶來更強烈視覺效果。它可播放Dolby Vision及HDR10格式影片，亮度、色彩、對比度都表現出色。屏幕還支援TrueTone顯示功能，雙光感應器會分析環境光，讓屏幕顯示更接近真實的色調。音響方面則支持Dolby Atmos全景音效技術，揚聲器的環繞立體聲效果出眾。