抵玩iPad9 開會保證入鏡

iPad 9的10.2吋Retina屏幕，配備原色調技術，配合升級的環境光線感應器，能根據用家環境色溫來調節屏幕，令圖像顯示更自然。另外，它擁有iPad Pro的高階自拍性能：1200萬像素超廣角前置鏡頭及神經網絡引擎，iPad Pro的「人物置中」功能亦加入其中，當用家用Zoom、Facetime等網上會議時，此功能會自動橫移鏡頭，確保用家無論如何走動都維持入鏡；如有其他人加入，鏡頭亦會偵測到而流暢地自動拉闊畫面，讓他們參與其中。新機儲存空間由64GB起，相同價錢卻擁有比上代增加1倍容量，更加抵用。

■規格

系統：iPadOS

屏幕：10.2吋 2160×1620像素264ppi Retina

處理器：A13 Bionic

內存／儲存空間：3GB／64或256GB

體積：174.1×250.6×7.5mm

重量：487g（Wi-Fi版）／498g（4G版）

售價：$2599（64GB Wi-Fi版）、$3799（256GB Wi-Fi版）、$3599（64GB 5G版）、$4799（256GB 5G版）

查詢：800 908 988（Apple）