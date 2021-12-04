iPad mini6 升級驚喜

iPad mini 6用上全新屏幕設計，配備比上代7.9吋更大的8.3吋Liquid Retina屏幕，並運用iPad Air的設計概念，窄邊框配上圓角，以保持纖薄輕巧。雖然刪去了Home鍵，但保留了不少果粉喜愛的TouchID，與iPad Air一樣搬到右上方電源鍵之上。用家只需輕點電源鍵，便可以開機兼解鎖，亦可以利用Apple Pay於網上付款。新機身薄至6.3mm，重量約293g，比上代的300g稍稍減磅。不得不提的是，新機配備了與iPhone 13同級的A15 Bionic處理器，官方指整體CPU性能比上代提升40%，GPU更大幅提升80%。它亦是iPad系列中第2款支援5G網絡的型號。續航力雖不及iPhone 13優秀，仍可提供長達10小時的連續使用時間。

新機對應Apple Pencil 2，可以直接利用磁吸放在機側，不單方便收納，同時可提供無線充電。另外，插口由Lightning改為更通用的USB Type C，可以直接連接相機、讀卡器等裝置。無論功能升級、手感操作使用、售價等，iPad mini 6都可算是多款iPad中最為完整，非常值得果迷升級。

規格

系統：iPadOS

屏幕：8.3吋 2266×1488像素326ppi Liquid Retina

處理器：A15 Bionic（6核心CPU、5核心GPU）

內存／儲存空間：4GB／64或256GB

體積：195.4×134.8×6.3mm

重量：293g（Wi-Fi版）、297g（5G版）

售價：$3999（64GB Wi-Fi版）、$5199（256GB Wi-Fi版）、$5199（64GB 5G版）、$6399（256GB 5G版）

查詢：800 908 988（Apple）