Win11最佳拍檔 2合1平板輕裝上陣

Surface Go 3 $3188起應有盡有

論電腦系統的普及程度，Windows始終是第一。由Microsoft自家推出的Surface Go 3，不但可以平板電腦與notebook兩用，盡情發揮Win11系統的表現，還配上可自由跳轉方向、完全對應觸控及手寫筆的10.5吋屏幕。而僅544g的重量，方便用家隨時隨地與他人連接、協作及玩樂。

一般人的辦公室或家中電腦，大多數都用Windows系統，無論文書工作或影音娛樂都能一手包辦；尤其是用慣了其Office系統的話，或許比較難轉用macOS等其他系統的文書軟件。新推出的Surface Go 3便是一套內置完整Win11系統的電腦，可以充分運用Microsoft 365、Teams、Edge、Game Pass等應用程式。對於習慣用Windows的用家而言，便不需要花時間適應。

Surface Go 3是Surface2合1系列之中最輕巧便攜的一款，內置高性價比的雙核Intel Pentium黃金級6500Y處理器或Intel Core i3-10100Y處理器，加上4或8GB RAM記憶體，足以應付一般文書及娛樂影音之用。它配備1080p鏡頭、錄音室級麥克風、支援Dolby Audio音效的喇叭，以$3188起的定價而言可說是應有盡有。有需要的用家，還可以額外配置Surface Go鍵盤保護蓋（$808）及Surface Pen（$798）來寫字繪圖，讓操作更多元化。

■規格

系統：Windows 11

屏幕：10.5吋 1920×1280 IPS

處理器：雙核心Intel Pentium黃金級6500Y／Intel Core i3-10100Y

內存／儲存空間：4或8GB DDR4／64或128GB SSD

顯示卡：Intel UHD Graphics 615

續航力：最高11小時

體積：245×175×8.3mm

重量：544g（不連實體鍵盤保護蓋）

售價：$3188（4GB+64GB）／$4388起（8GB+128GB）

查詢：www.microsoftestore.com.hk

文：JJ

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com