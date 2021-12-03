沙發薯：人生如戲還是人生如遊戲？

在元宇宙中可做各種現實活動，例如看電視，那究竟你在看電視還是在玩遊戲？這深奧的問題不易答，正好facebook與Channel 4聯手把20多年前的英國電視節目GameMaster重新製作，正是探討這話題的最佳切入點。

GameMaster原版是英國首個有關電視遊戲的電視節目，總共7季，每集邀請不同素人及名人嘉賓嘗試不同遊戲的高難度挑戰。20多年前電視遊戲的地位和普及程度與今時今日相比已經完全不同，2021年電視遊戲工業是全球最賺錢的娛樂工業，遠超音樂及電影。雖以總收入計，電視工業還是最大，但電視遊戲工業的增長比起其他娛樂工業高得多，加上隨着電視遊戲愈來愈普及，電視遊戲有朝一日將成最大娛樂工業。

所以近年電視電影更積極與電視遊戲合作，同時推出更多改編自遊戲的電視電影，像Mortal Kombat、《超音鼠》、Pokemon或未來的Uncharted或《超級瑪利奧》，又或是Netflix推出遊戲串流，亦落力推出如Arcane等由大受歡迎遊戲衍生的電視劇。可以肯定地說，未來電視遊戲在流行文化的影響力會愈來愈大。

電視遊戲「電視電影化」

同一時間，畫面愈來愈逼真的電視遊戲亦不斷嘗試將電視遊戲的經驗變得更「電視電影化」，找電視電影演員做主角/配音的做法已十分普遍，像Death Stranding的主角Sam便是由Norman Reedus「演出」，角色的動作、聲音及樣貌均來自他。演員以外，遊戲亦愛模仿電視劇一集一集地體驗，像Life is Strange便是經典例子，一共5集，玩家替故事作出選擇，從而產生不同情節，要玩到第5集才看到結局。

將遊戲「電視電影化」，另一做法自然是用真人live-action來做遊戲，3年前Black Mirror的互動電影Bandersnatch做過類似實驗，最近在Steam及各家用機推出的新遊戲Bloodshore亦是另一互動電影/遊戲，故事是接近《魷魚遊戲》的「大屠殺」方程式，而劇情的推進則由玩家決定。

眾多例子都指向電視遊戲與電視電影的界線幾乎已不再存在，機迷再不是什麼特別族群，與看電視電影的人一樣，是他也是你和我，各媒介的體驗已經幾乎融為一體，一脈相連。像最近我最愛看的「電視台」，正正就是原本為遊戲迷而設的串流平台Twitch。

Twitch是「電視台」，有自己的TV App，打開電視就可以看到不同內容。Twitch與YouTube接近，但Twitch主要是給streamer作現場播放，設計比YouTube更互動。除了有睇人打機外，現在有愈來愈多不同類型、充滿創意的內容。今年最經典的要數Jerma985將他的生活變成The Sims，讓觀眾操控他每日的行動。其餘，不妨試試蘇格蘭喜劇家Limmy的單純傾談即興搞笑，或是人在日本的澳洲/英國人robcdee在東京走來走去的無聊見聞，又或是一些用虛擬人物與觀眾溝通的streamers，都是比起看平庸樣板劇更有趣的娛樂。

文：陳Damon（chandamon.com）

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