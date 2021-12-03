莊梅岩新作 黃子華、潘燦良演繹家庭角力 上一代給下一代留下什麼？

黃子華：應叫「大叔的恨」

黃子華說這套劇應該叫「大叔的恨」，莊梅岩說這個形容其實很貼切，因為此劇的主題的確是圍繞兩個中年大叔在家庭中的角力和對壘。父母過世後留下遺產，兩兄弟回來爭產，你以為之後上演的是宮心計、爭產案，但潘燦良說看完劇本後，你會覺得人物爭產的動機比爭產的結果更精彩，因為它探討的是上一代留給下一代的最後禮物。

家庭元素一直出現在莊梅岩的戲劇中，例如《法吻》中Marco和Michelle對那個改變他們人生軌迹的French kiss有不同理解，某程度是受各自的原生家庭影響；而《聖荷西謀殺案》中控制慾非常強的阿Ling也是因為她中學開始便擔當大家姐的角色，成年後極度渴望離開原生家庭，所以才有之後的聖荷西謀殺案。但莊梅岩從來沒有以家庭為劇本的主要題材。直至3年前，她寫了《最後禮物》這套關於兄弟糾紛的劇，而剛巧，英皇娛樂公司今年邀請她創作一套以兩個男人為主角的戲劇，於是成就了是次演出。不過莊梅岩都曾自我質疑，此時此刻是否有更對應時局的主題可以寫呢？但她最後還是選了家庭主題，她希望這套劇能對應觀眾的現實生活，讓每個觀眾都能於劇中找到一個代入的位置。例如代入家長的角色看子女，或者作為兄弟來看自己的兄弟姊妹。創作形式上，這套劇會較接近傳統戲劇的形式，即較強調角色之間的張力，角色因為不同身分和立場而造成衝突，但衝突又不是指他們之間的打鬥，而是他們隨着所面臨的處境而透露出來的內心掙扎等。

莊梅岩：跟演員排練 令人物更立體

《最後禮物》的劇本早於2019年初完稿，事隔3年劇本才被搬上舞台，莊梅岩說自己的心態與當初創作時相距甚遠，例如政治、疫情，香港的時局大為改變，所以她只好把劇本的時空緊緊設定在2019年之前。此外，劇本創作與小說創作不同，小說寫完了便寫完了，情節定了就是定了，但劇本創作不是這樣的，它本質上是一種集體創作。即是說，編劇完成第一稿後，到排練時，導演有自己的解讀，其他演員代入角色後也會產生不同的理解，這些元素往往會造成劇本需要作出不同程度的修改。例如莊梅岩說《最後禮物》綵排時，黃子華讀完劇本後表示：「就角色人設（其中一個男主角）來說，他應該是讀書較少、沒什麼教養的人，現時的對白就顯得有點文縐縐，不夠粗野了。」莊梅岩以為自己一開初安排的人物說話方式已經夠粗野，沒想到演員代入角色後考慮得更深，令她體察到她想像中的人物其實算是有文化的了，於是她修改了一點劇本，讓角色更符合人設。所以莊梅岩很堅持跟演員一起排練，即使她當時身在美國，都會用視像系統跟導演和一眾演員開會，集眾人之力，令人物更立體更貼地。

為什麼人會變成這樣？

莊梅岩早期的作品偏向正面積極，就算沒有happy end都有很多所謂的「正能量」（她說不太喜歡用這個詞語）。莊梅岩笑說不敢回看自己早期的作品，例如今年《留守太平間》重演時，她直言對某些對白起雞皮。她有時會不斷回想自己是否寫得太正面，可否寫得更深入一點呢？但她又補充說，即使是那些早期的、很多正能量的作品，其實也有一部分的自己存在。因為她受父母影響，從小性格便不能忍受讓自己一直處於低潮。不是沒遇到挫折，也不是沒有埋怨，只是陷入低潮時，她會傾向於將低潮轉化成其他東西，而不是把自己一直置於低潮之中。不過對一個創作人來說，和諧、正面的故事過於理想和脆弱。正所謂「幸福的家庭總是相像，而不幸的家庭就各有不幸之處」，比起幸福，不幸和孤單的人其實更多。作為創作人，為了作品的深度，應該要多了解人性陰暗的一面，好讓劇本更貼近現實生活。

藉兄弟爭產 審視成長、父母、家庭

為了突破以往的作品，莊梅岩直面人物以及社會的黑暗，但看到這些黑暗時如何處理呢？是環繞一個議題去寫還是先寫情節呢？莊梅岩稱自己早期的作品往往議題先行，但《法吻》是她創作的一個轉折點。《法吻》是一個小品劇，只有兩個主角，分別是前牧師Marco和他的秘書Michelle，場景也只有一個場地，整套劇只有一幕。此劇的故事是說Marco某晚吻了Michelle，Marco覺得是兩情相悅，Michelle覺得是性騷擾，二人對事件存在不同解讀，而兩個當事人5年後相遇，被告的Marco要翻案，原告的Michelle跟Marco往塵封的記憶裏挖，希望能拼湊出「真相」。但沒有一個絕對的真相，有的只是兩個人對真相的理解。驟然看來，《法吻》一劇是以情節為中心，但莊梅岩其實把眾多議題收在人物之中，隨着人物性格，人物對自己與對事物的理解慢慢鋪排出來之時，議題就逐步浮現。因此，莊梅岩認為，如果一個人願意去看社會的黑暗面，就應該會發現社會處處都可以是殺機。為什麼社會上會有倫理慘案的發生？為什麼人為了自己的情感、欲望能去到如此極端的地步？「人不是可預計的，可能會令你失望，亦可能會令你驚訝。我們總想誠實面對世界，但總在不知不覺間裝扮了自己，甚至連自己都不知道。但劇作家要把『人物為什麼會變成這樣的』這過程呈現出來，呈現出來的時候，社會議題自己會跟着出來了，一個人不會自然地變成如此，他總是被釘在社會的背景，社會的關係網中。」《最後禮物》也是如此，兄弟爭產，反映得更多的是他們對父母，對家庭有各自的遺憾，而父母留下的遺產，更像是要讓兩兄弟審視自己的成長，審視上一代給下一代留下了什麼，這才是父母的最後禮物。

潘燦良：為角色寫人物小傳

對於人物的看法，潘燦良與莊梅岩的想法類似。他在訪問中最肯定莊梅岩劇本的一點就是塑造人物的功力。他認為於莊梅岩的劇本中，人物是非常立體的，只要仔細咀嚼，像偵探查案一樣把那些蛛絲馬迹串連起來，就能看到為什麼人物對事情有如此反應，人物說話的語調為什麼如此等。這種塑造人物的方法，不是簡單的職業、背景、成功人士等幾句可以涵蓋的。正如法國小說家卡繆所說，人不是一個概念的人，而是有眾多複雜的面向。所以潘燦良排《最後禮物》，以及之前眾多戲劇時，都會首先看劇本，然後為自己所演的角色寫一個人物小傳，不論長短，都要寫，要明白人物是一個怎樣的人，那才能更好地進入角色。

盼觀眾找到自己觀看的位置

潘燦良和莊梅岩從事舞台劇工作多年，問到他們對舞台劇的看法時，他們都說，舞台劇是一個很特別的形式，它不像電影或電視劇，它需要演員在兩三小時內，不間斷地全情投入其中。一晚來看劇的觀眾可能有三四百個人，大家希望得到的東西都不一樣，有人只希望看一個故事，有人希望大笑一場，有人希望大哭一場，但潘燦良和莊梅岩不約而同地說，不論如何，希望觀眾各自找到自己的觀看位置。

● 《最後禮物》

日期：2022年1月7日至2月13日

地點：香港演藝學院歌劇院（香港灣仔告士打道1號）

門票：$480至$880

查詢：2835 6688

網址：bit.ly/3xJJJF1

文：林銘深、潘靜雯（香港恒生大學中文系學生）

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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