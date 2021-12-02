showcase：挑戰中迎來百周年 繼往開來 時尚詠嘆調 歌頌生命演變

詠嘆調（Aria）多被指為歌劇中的獨唱部分，常用來展示人物特徵和內心獨白。2021年是Gucci百歲大壽之年，卻又適逢百年一遇的疫症，這種充滿戲劇的反差，讓Alessandro Michele的創作更為五味紛陳，在他精心鋪排下的Gucci Aria Collection，就有如一場細膩動人的時尚詠嘆調。

系列設計概念以表達宇宙萬物，生生不息、周而復始為概念，歌頌生命的演變——這既是一條反覆的迴路，也有柳暗花明又一村的變幻莫測。而Alessandro Michele似要強調，死亡既是生命的終結，也可以看成是生命不斷挑戰死亡，例如萬物繁盛的春天，為世界帶來希望，這種正念正好賦予品牌百年誕辰更深層的意義。

馬術元素融入衣飾

Alessandro Michele追溯Gucci的品牌歷史，將大量馬術元素如馬具、騎師服等元素融入衣飾細節之中，藉此向品牌的起源致敬。其靈感同時受瑪麗蓮夢露穿著的經典廓形，以及荷李活過去那種繁華的花花世界所啟發。華麗閃爍的衣服，配上品牌以極繁主義為設計風格的珠寶，令人看得耀目刺眼之餘，卻又不甘迴避；衣飾還有借鑑前創意總監Tom Ford的性感魅力；但系列最驚為天人的，卻是找來與Gucci亦步亦趨的時尚品牌Balenciaga合作。Alessandro Michele憶述泛起合作念頭一刻，隨即致電Balenciaga創意總監Demna Gvasalia提出方案，結果一拍即合。這個被稱為「黑客實驗室」（Hacker Project）的概念，有點像互相「侵入」對方數據庫的意思，令設計融入雙方品牌的經典元素，產生前所未有的化學作用。於是Balenciaga的經典Hourglass西裝和手袋、oversized風褸及木箱廓形男裝長褸等，配上Gucci的經典GG圖案、閃石，和專為摩納哥王妃Grace Kelly而設計的Flora印花。這些集兩大品牌元素的衣飾橫空出現於系列之中，首次於時裝騷看見時，已有如被雷擊的震撼。

「黑客」實驗室 充滿入侵和變形

Alessandro Michele對系列的設計概念，以及Gucci如「黑客」般入侵Balenciaga的合作有如下解釋：「Gucci對我來說就是一個黑客實驗室，充滿了入侵和變形。一個充滿污染的煉金術工廠，把一切都聯繫在一起。一個竊取和爆炸發生的場所：一個充滿火花和不可預知欲望的永恆動機。此時此刻，我以反叛之舉向傳承致以尊崇之意。因生生不息的應許只有通過不斷的進化才能更新。」系列發布的短片亦意味深長，話說品牌創辦人Guccio Gucci年輕時曾充當倫敦Savoy Hotel的行李服務員，因見識到當時上流精英的奢華時尚生活，而萌生創立皮具品牌。短片的開首，模特兒就推開一處名為Savoy Club的大門，通過佈滿鎂光燈的長廊展示整個系列後，衆人在暗黑的房間躊躇一會，便從另一扇大門步進一個生機處處，萬物有靈的花園，每個模特兒豁然開朗，盡情呼吸花園中的生命氣息。系列的華衣美服，正是為了能走出困境，慶祝重生而設。尾段一個模特兒向天高舉頻頻出現於系列的閃石心臟配飾，寓意強大的生命力，模特兒的形體動作又類似祭獻儀式，恍如要全心「皈依」偉大的大自然。感人至深的氣氛，亦似寓意人類要走出疫症逆境，必須從不斷進化中重生。

查詢：Gucci 2376 2466（中環太子大廈店）

文：溫兆明

模特兒：Sabrina Lee（We Management）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

■時尚短片

bit.ly/3EddccT