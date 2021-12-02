stylehub：Happy/Sad玩味圖案 聯乘叛逆鞋子

【明報專訊】對於拒絕成長的女生來說，古靈精怪、玩味有趣的設計，往往是她們的心頭好。像來自英國的街頭品牌Lazy Oaf，不僅有着叛逆鮮明的形象，同時又擁有一份詼諧的幽默感，正好能表達那顆童心。品牌由Gemma Shiel於2001年創立，本身為插畫師的她，擅長運用圖案及塗鴉作設計元素，筆下的Happy/Sad印花圖案更是其獨特標記，鼓勵穿者根據自己的心情、喜好來挑選服飾。也許忠於自己的人，都是較為反叛，懂得欣賞Gemma Shiel的，還有即使年過60依然保持青春叛逆形象的Dr. Martens。