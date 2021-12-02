stylehub：Happy/Sad玩味圖案 聯乘叛逆鞋子

【明報專訊】對於拒絕成長的女生來說，古靈精怪、玩味有趣的設計，往往是她們的心頭好。像來自英國的街頭品牌Lazy Oaf，不僅有着叛逆鮮明的形象，同時又擁有一份詼諧的幽默感，正好能表達那顆童心。品牌由Gemma Shiel於2001年創立，本身為插畫師的她，擅長運用圖案及塗鴉作設計元素，筆下的Happy/Sad印花圖案更是其獨特標記，鼓勵穿者根據自己的心情、喜好來挑選服飾。也許忠於自己的人，都是較為反叛，懂得欣賞Gemma Shiel的，還有即使年過60依然保持青春叛逆形象的Dr. Martens。
近日，雙方合力炮製出第4個聯乘系列，在鞋款中結合各自的簽名式設計，當中的Sinclairs蝴蝶結靴子（左，$1999），以Dr. Martens的經典8孔靴為輪廓，配以鋸齒鞋底之餘，並換上白色鞋帶，呼應鞋身及鞋跟處的Happy/Sad印花圖案；而Bex 1461綁帶鞋（中，$1499），則分別在兩隻鞋面上印有Happy/Sad印花圖案，鞋子內裏更用上搶眼的粉紅色，充滿少女情懷。至於Bethans瑪麗珍搭扣鞋（右，$1599），就大玩可愛感覺，特別加入皮革蝴蝶結，為原本簡潔的鞋款，塑造出精緻的外觀。這3對聯乘鞋款，同樣採用了雙品牌後跟環，細節流露玩味。
查詢：Dr. Martens 2892 1832（希慎廣場店）