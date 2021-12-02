local mode：「私心」選購歐洲服飾 網店分享快樂

Joyeuserie的創辦人Zenobia Hung，在香港土生土長，原本當旅遊記者，工作2年後便到了法國讀書。起初的1年半時間，她在法國修讀法文，隨後再進修藝術管理相關的碩士課程。跟不少女孩子一樣，Zenobia從小希望擁有屬於自己的店舖或cafe，再加上畢業後，捨不得自由自在的時光，當時她想：「何不在返新工前，先去嘗試做一件自己喜歡的事？大不了失敗才再去打工！」她決定開設屬於自己的fashion select shop。回想當初，要親自建立一間網店並不容易，「那時候（2014年）網店並未普遍，坊間亦不多建立網店的中文教學書籍，全靠自己逐步摸索。」

由Zenobia一手一腳創辦的網店，當中自然全是她喜歡、欣賞的品牌與fashion items，就連她自己也形容為「私心」的選擇，「當中的服飾圍繞着我自己喜愛的風格出發，全由我的直覺決定，有時候是簡潔的棉麻面料服飾，有時則傾向夢幻路線，而隨着年齡增長，自己也變為喜歡優雅、具女人味的服飾，例如是一些加入了珍珠的設計。」開業初期，Zenobia定居巴黎，她認為那裏擁有地理優勢，「巴黎集合了新、舊的事物，例如一早起來，可以到博物館看一幅經典的畫作，也可以透過展覽發掘一些新進的品牌」。說到這裏，不禁讓人好奇，究竟她一個女生，如何能親自入貨，兼得到品牌的信任？她坦言：「我只是一個『死𡃁妹』，當然很難去說服別人，令一些品牌相信自己。若情况許可的話，我必定會親身拜訪設計師的showroom，與他們傾偈、見面，從中了解及認識他們的個性，而非只視為一單買賣，整個過程不但更為真實，亦令對方感到備受尊重。」自疫情爆發以來，Zenobia已從巴黎搬往法國南部定居，而在旅遊限制下，網店亦已很少再引入新的品牌，現時主要出售舊有合作品牌的新設計，可見得Zenobia與設計師建立和保持了長久友好關係。

以香港為基地 從法國蒐羅服飾

網店現時的顧客，主要來自香港、澳門及台灣，而Zenobia自己亦在法國定居，不過，為了方便寄送貨物，她依然選擇把Joyeuserie的基地定於香港，而在香港的家，便成了網店的貨倉，「店內出售的大部分服飾，也放置在香港的家中，並由家人幫忙寄貨給客人，這樣做除了可以節省金錢，還方便自己隨時致電家人，找尋貨物」。在家人的支持和幫忙下，Zenobia的網店總算得以順利營運，在經營的過程中，她又有沒有遇到困難？「無論是打工或是經營一盤生意都有難處，不過，要數當中自己遇到的挫敗感，可能是眼見一些同行，表面以推動創作為名，實際在經營手法上卻大有問題，例如把一些品牌的價格定得過低，甚至乎出現抄襲的情况，從而做出一些傷害設計師名譽的事，令我感到甚為痛心。」

網址：www.joyeuserie.fr

品牌名稱：Joyeuserie

成立日期：2014年8月

品牌概念：To spread happiness，「Joyeuse」一詞為法文，意指快樂；創辦人希望透過親手選購建立的服飾系列，給大家帶來從心而來的快樂。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 □男 年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □ig store □直播 □市集 ■其他：Pop-up Store

生產地：□香港 □內地 ■其他 備註： 品牌來自巴黎、倫敦及俄羅斯等

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com