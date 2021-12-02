鐵板燒配秘製醬汁提鮮

煙熏豬鞍 肉爽啖啖油香

吃鐵板燒最開心就是望住師傅雙鏟齊下，在煙霧間快速將鮑魚、虎蝦、龍蝦拆殼，再以熟練的手法由生煮到熟，即時送到你面前，一氣呵成，絕無冷場。喜歡創新的Simon更將煙熏元素加入其中，原件伊比利亞豬鞍先煎香兩邊，厚切成數件，在席前放入玻璃罩以櫻桃木煙熏。數十秒後，罩子打開，木香悠悠飄出，每件豬鞍肉都帶有煙熏香，肉爽而肥美，帶點點脆口，吃得滿嘴油香。餐廳暫時以套餐為主，午、晚市各有4款餐單，亦有小量散點。

■御鐵

價錢：午市$368起/位；晚市$788起/位（另加一）

地址：銅鑼灣駱克道487-489號駱克駅13樓

查詢：5703 1162

註：12月優惠，凡於周一至日午市1時前結帳，可享85折優惠；晚市9折優惠（12月24、25、26及31日除外）

[飲食]