荷蘭設計周 展現新一代多元設計實力

按荷蘭設計周項目總監Jorn Konijn所言，The Greater Number這題目並非原創，而是來自意大利建築及設計師Giancarlo De Carlo在1968年Milano Triennale訂立的展覽主題。題目本身的意義，是提高世界對全球人口爆發及資源不均問題的警覺。但當年因為歐洲爆發大規模示威，展覽最終未能成事。今屆荷蘭設計周拾人牙慧，但面對的問題大不同，如人類社會過度發展、社會對小眾的包容等。一如大會總監Martijn Paulen表示︰「所謂The Greater Number，並非追求更大的增長，要有更多人參與更多活動，而是如何提高質素而非人數，如何包容更多不同，令設計能夠多元發展，而非純粹的愈多和愈大。特別是在這個疫情下，我們更需要反思所謂『好』的定義，而非盲目地追求數字上的增長。」

新種環保物料實踐應用

由於疫情關係，整項活動在舉行日期前一個月才正式獲得巿政府首肯，對活動規模有一定影響，因而變得較細。除疫情外，不少原有展覽空間亦動工並改變原有用途，亦影響了活動。但最大的影響是疫情拖慢了新概念的發展，反而更着重實踐往屆發布過的概念，如新種環保物料，便由實驗階段過渡到應用層面，在活動中心地帶Ketelhuisplein，便有展示100種新種生物物料（biobased）的The Exploded View Beyond Building展覽。Bio Art Lab及新主展場Micro Lab亦多了各種生物物料製作的產品及服飾。概念上雖然沒有變化，卻更強調實踐和應用。

如要為今屆荷蘭設計周定調，該是一種社群意識（sense of community），如何協調合作，為社區及鄰里帶來正面影響。當然，整個設計周仍有不少有型的作品，但並沒有留下深刻印象。反而是不少設計師及團隊陣營，多了不少collective作品，更符合當代需要的合作精神。

「籠屋」式展覽 支持新設計師

於Van Abbemuseum舉行的1M2，由1m2 Collective主理。展覽雖小，一如其名只佔一平方米的空間，但這個塔型展覽，便以設計品「籠屋」方式展出18個設計單位的作品。不是說作品不重要，但這個展示方式比內裏的作品更有趣。參展單位毋須付費，只需獲選即可展出，對新設計師來說起支持作用，因為不少設計展往往需要付出高價才可參展，展覽正正反思此現象。

獨立與商業設計調和

除此之外，這種強調社會羈絆（bonding）的感覺，亦可在其他展場找到。如Cabinet of Collaborations展覽內，有一系列獨立工業設計師與商業品牌及廠牌合作，既發掘負責任地擴大規模（responsible scale up）的機會，亦拉近兩者的合作空間。如Rick Tegelaar與鐵絲網廠牌Dinxperlo合作的Gradient Mesh，為鐵絲網注入漸變色，強化這種大多被視為平常不過素材的工藝。另一個則是Class of 21展覽，精選全國多間設計及藝術學院如Master Institute of Visual Cultures、Hogeschool voor de Kunsten Utrecht及Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten等畢業作品聯合展出，帶出團結精神之餘，亦能讓觀眾以一站式一睹全國設計新一代的設計實力，看看新生代的多元化發展，體現大會主題。

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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