辣媽CEO：神童的悲劇

冬天不懂穿衣 不會過馬路

有「東方神童」之稱的魏永康近日病逝，終年38歲。據報道，魏永康父親是一名退伍軍人，母親在兒子兩三個月大時已教他認字。他4歲學完初中課程，13歲跳級以高分考入湘潭大學物理系。17歲獲中國科學院高能物理研究所破格錄取，連讀碩士博士。不過，3年後被勸退學，原因是「欠缺生活自理能力」。究竟生活自理能力欠缺到什麼程度，才會導致被退學的嚴重後果？

在報道中講起原因，母親非常自責，為了兒子能專心讀書，照顧他的起居飲食外無微不至，真正衣來伸手，飯來張口！兒子讀大學，母親就一直「陪讀」照顧。到北京中科院讀書，媽媽不能同行照顧就出事。冬天應該怎樣穿衣服保暖都不知道，社交能力完全欠奉，不懂與人溝通相處。這個神童，究竟是天才還是白癡？

我想起另一名音樂神童，蜚聲國際著名小提琴家陳美（Vanessa-Mae）。3歲習鋼琴，5歲學小提琴，10歲跟倫敦愛樂管弦樂團同台演奏，11歲獲英國皇家音樂學院取錄，13歲成了現場演奏柴可夫斯基和貝多芬協奏曲的史上最年輕小提琴手、15歲推出專輯The Violin Player……她曾經公開講過，幾高難度的樂譜，在幾多觀眾面前，在幾宏偉的演奏廳演奏都難不倒她，但最基本的日常生活過馬路，她就是不會！

揠苗助長 摧毁孩子一生

魏永康和陳美，兩個都是神童受害人！始作俑者，當然是他們的家長！

不管孩子的天資有幾出類拔萃幾聰穎，說到底都只是個孩子，童心童真最可愛。已經不只有幾多專家講過，愉快的童年，是一個人身心健康成長的必須；和同年齡的朋友一起玩耍玩樂，是孩子的權利。揠苗助長，效果不只是適得其反，是摧毁了孩子的一生！讓孩子慢慢來，在愉快環境之下成長學習，並不會耽擱孩子的天分，天才不會被埋沒。重點是，每一個孩子生來就是一個天才，都有獨一無二的才華，極度非常惋惜痛心的是，有幾多父母明白相信？

小T小時候，各方面的表現都比同齡孩子出色成熟，教師們不斷叫我帶他去做資優測試，我聽了就算。孩子的成長需要時間，快樂的童年只有一個，我有責任捍衛孩子愉快成長的權利。大T雖然從小抗拒返學讀書，但我知道她一樣有其他天分，所以我耐心配合慢慢和她一起發掘。如果我採用高壓強權的手法逼她讀書，會修得成她憑自己努力實力在梨花女子大學畢業的正果嗎？

屈穎妍的《怪獸家長2：孩子復仇記》中，前中大中文系楊鍾基教授有此序：「在讓孩子『精通琴棋書畫、七八種外語、十八般武藝…… 一屋證書』之餘，還給他們『一張學做人的證書』。」

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第374期]