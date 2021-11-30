童途有「理」：醒神醒目健腦操

5式加強左右腦聯繫

第1式：多飲清水（Drink water）

室溫清水可以促進身體的傳導功能，提升身體能量，令腦筋清晰，減低眼睛疲勞。

第2式：腦開關（Brain button）

一隻手放於鎖骨附近，另一隻手放在肚臍上（圖A）。按摩鎖骨附近位置約30秒，然後轉手重複動作。此運動能喚醒各個感官，增強及改善專注力、記憶力、閱讀能力及活動速度，令身體能同時處理多項任務，準確地接收信息。

第3式：交叉運動（Cross crawl）

左手觸右膝，右手觸左膝，左手觸右腳跟，右手觸左腳跟。重複1至2分鐘（圖B）。它可助協調左右腦，刺激兩邊大腦及身體，有助增強專注力、手眼／手腳協調，改善身體的柔韌度及姿勢。

第4式：掛鈎（Hook-ups）

手指交叉互扣（圖C），放在胸口前，正常呼吸，保持1分鐘；跟着手指相對（圖D），放在胸口前，正常呼吸，保持1分鐘。掛鈎運動能平靜及放鬆緊張的情緒，開通經脈，使身體左右協調，提升自信、做事效率及正能量，預備學習。

第5式：揉搓耳廓（Thinking cap）

拇指放在耳朵後，由耳朵上方開始，從上而下輕柔地按摩耳朵，再回到上方。重複約1分鐘（圖E￼）。父母亦可為孩子按摩耳朵，既能促進親子關係，同時能增強孩子的聆聽專注力、記憶力，並減低身心壓力。

家長每朝可與孩子做5分鐘健腦操，孩子在上課及小休時都可以做點健腦操，同時做些伸展運動，有助提升專注力、身心協調，促進學習能力。筆者跟小朋友做物理治療訓練時，如涉及協調上肢（如拍球）或左右協調（如跳繩）時，會先做健腦操，再練習拍球或跳繩，效果立見。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：張玉華（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第374期]