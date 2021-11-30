親子筆陣．家教明言：最好的我們成就最好的我

同學分享的3件事

第一樣和同學攀談的是，請他們分享在校園的一個朋友。同學能夠在學校建立友誼是很重要的事情，單純的知識學習可以師徒相授、遙距學習，但校園卻是小孩子們建立社交經驗、豐富情感結連的地方，因為同學們感受彼此，才能體驗一起成長、互相分享支持的可貴，最好的彼此成就每一個最好的孩子。

第二樣請同學分享的是，他們在校園中感到新奇的一件事。小孩子的成長其實充滿好奇，同學天性就喜愛觀察、探索，校園如果能夠「保鮮」，總讓學生發現到校園的新奇和不一樣，定能讓孩子對學校有更大的投入感。

另一樣請同學分享的就是，說說班裏的一件事。班房是孩子們的小小世界，那裏每天都有很多課堂學習，很多人與人的互動，讓孩子們留意身邊的人和事，關心班裏的大小事情是十分重要的。

彼此扶持 在校園找到自己角色

可貴的是，同學們來到這間學校只有數個月，已能告訴我哪堂課很有趣、哪個同學今天好像不開心、哪個同學是班中的歡樂分子、哪位老師今天給了他一個小鼓勵……還有一個同學說他主動收拾了班中的圖書角，這個同學不止受到照顧，也能夠在校園中學習服務他人。我相信，小孩子在付出中，有助他在校園裏找到自己的角色，與此同時，讓同學在互助關愛下彼此扶持，亦是我們努力培育學生成長的方向。

文：鄭家明 （亞斯理衛理小學校長）

作者簡介﹕全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

[Happy PaMa 教得樂 第374期]