家家有禮：點心麵樂園玩味聖誕

沙田中心．沙田廣場準備了「七彩童星點心麵滑梯」，屯門時代廣場則有香港首見、接近3米高的品牌第三代吉祥物星太郎，而星太郎更是首次衝出日本，為大家送上期間限定的「童星Baby Star製麵工廠」，完成遊戲獲取日本直送限量「童星點心麵杯」及特選調味配料；大家除可帶走自家製小食外，更可以在「童星點心麵」DIY照相館，設計獨一無二的照片。

■恒基兆業商場 × 童星點心麵聖誕玩味樂園Oyatsu Land香港駅

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰沙田中心L3大堂、屯門時代廣場南翼L1大堂

查詢︰2606 3700（沙田中心．沙田廣場）

● 送限量精品

沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場送出「童星點心麵聖誕玩味樂園Oyatsu Land香港駅限量精品」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月7日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第374期]