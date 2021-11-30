家家有禮：跟小新Chocolate Rain 遊日本名勝

想影相的「團友」，可到MCP CENTRAL，一睹3.5米高、煲呔造型的小新及Fatina一同登上日本第一絕景富士山的情景，亦可在「雪見小路」商店街等不同遊日必到的名勝打卡。H•COINS 會員兼享「趣遊冬日照相館」即影即有相片，與一眾主角同遊名勝打卡！

至於想玩的大小朋友，必到MCP DISCOVERY「冰雪樂園」遊樂區，場內有「擲雪球大師」及「極地冰壺大挑戰」互動遊戲，更有機會贏得限量禮品！現場更特設期間限定店，推出一系列《蠟筆小新》30周年主題限定精品及Chocolate Rain獨家主題單品。

■ 蠟筆小新 × Chocolate Rain冬瀛樂遊趣

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）

查詢︰3194 3200

● 送蠟筆小新 × Chocolate Rain

獨家聯乘限量禮品

MCP新都城中心送出「蠟筆小新 × Chocolate Rain獨家聯乘限量禮品」予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括餐枱墊及便條貼。名額20個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月7日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第374期]