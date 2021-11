【明報專訊】想尋找優質的親子共讀材料?想小朋友多閱讀英文圖書?香港世界宣明會剛推出一本可供免費索取的英文電子書Stories from Girls Who Dared to Dream,可同時滿足家長兩個願望。故事圍繞着10個勇敢女孩的經歷,如何衝破障礙與挑戰,為夢想全力以赴,皆改編自世界各地孩子的真人真事。藉着此書,孩子既可擴闊世界視野,亦有助培養同理心、關愛和堅毅精神。更難得的是,這本故事書找來不少名人和專業人士用英語朗讀,包括香港女「飛魚」何詩蓓、歌手吳雨霏、律師黎曉洋等。爸媽們不妨跟小朋友一邊閱讀文字,一邊聆聽英語伴讀,投入英語世界。只要在12月31日前完成簡單登記,即可免費下載。