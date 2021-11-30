正能量：專屬playroom藏寶 盼退休後建「太空基地」

他有一個叫做playroom的地方，用作收藏自己的玩具。「現在買回1970年代那些LEGO我也覺得好amazed。現在砌一間屋要用2000粒積木，砌出來的屋是好refined，但原來以前只用150粒就已經可以砌到一間屋仔，給人很多想像空間。我覺得以前那些其實更好玩。」笑言什麼LEGO都買都儲的他，藏品除了有以前的城市系列，還有1980年代出產的Classic Space系列，因為小時候非常渴望擁有，長大後有經濟能力就四處蒐羅，現在整個Classic Space都儲得七七八八，可惜最缺的是時間，買回來2、3年仍無法砌完，笑說希望退休後，再專注將自己的太空基地砌出來。

Billy在訪問中常常提到玩樂，由珍藏的玩具、音樂，到工作用的平板電腦，以及他的各個建築項目，他都會用「好玩」來形容。他笑言玩樂是工作的動力，做建築師要管理好自己的mindset，做設計時如果有太多負能量，會把這種情緒帶到設計中。例如預計2023年啟用的麥當勞叔叔兒童之家項目，為香港兒童醫院的復康病童提供一個舒適、安全又有家的感覺的地方，他在設計時亦刻意引入陽光，營造開心感覺。建築物外形亦以開心為題，偌大的空間猶如一個個禮物盒。他在設計港島中學校舍時亦一樣，善用校舍周圍的自然環境，讓學童開心最重要。