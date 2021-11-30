譚漢華3奪建築大獎 以人為本建造好玩空間

Billy與團隊既有參與保育建築、學校與非牟利組織建築項目，也有參與各種商業項目，種類多元，Billy認為最重要是從用家角度出發，想想用家有什麼需要和期望，建築能夠「讓人享用」。他希望大家「用得開心」之餘，也能夠「幫人開眼界」。建築師因為受過專業訓練，對建築的認識和想像會比一般人多。「你看丹麥，整個國家都是設計，連一支匙羹都是設計。」丹麥人一出生就接觸到美麗的設計，審美眼光自然會提升，社會就有進步。

活化「南豐」 陽光下說紡織威水史

他希望把心目中好的建築帶到香港，例如南豐紗廠，標誌香港紡織業興旺、經濟起飛的年代。昔日是不見天日的廠房，如今做活化，既要帶出昔日故事，又要帶來新氣象，Billy想到的其中一樣，就是善用天然光線。又例如咖啡店本身是一個讓人聚會和交流的地方，把陽光引進來，空間感自然得到提升，他笑言「自然光線下，selfie也更靚」，年輕人來到，欣賞建築物在日光下的各種美態，也能夠開眼界。「你問一個學校用家，做個問卷調查之類，對方可能會按他的認知給意見。身為建築師，如果照單全收，又不加一些覺得可以讓人開眼界的東西，就只會建造出跟以前一樣的東西。」像南豐紗廠這個項目，把天花打通，將陽光引進室內，建築師在用心設計之餘，還要考慮建築物本身是否承受到這種改動，因應改動加建的承重設備又會否太多、影響本來外觀？這都是他在保育項目中考慮的事項。

男拔「通透」校舍融入自然

入行已久，印象最深刻的建築是讓他屢獲獎項的拔萃男書院校園項目，包括體育館、泳池及宿舍。學校雖位處旺角鬧市，但校園內有很多樹木，在一個如此豐富的環境下，設計團隊善用空間與陽光，花心思設計，讓人能透過體育館和室內泳池的窗看到外面樹木，營造被樹包圍的氣氛。隨後為書院新翼建造的音樂廳，Billy想如果可以開幾扇窗，讓陽光透進來，學生在排練或舉行活動時能夠看到外面燦爛的陽光，會比傳統全密封設計更開心。這些新翼建築既富現代感，亦能與1920年代興建的舊校舍及周遭環境融合，塑造出獨一無二、讓學生自豪的空間。曾任港大客席助理教授的Billy表示，修讀建築最能夠訓練人的批判思考。設計沒有絕對的好與壞，要交出一個「過到自己過得人」的設計，也是一個了解自己的過程。他常常在學生交設計圖後，反問他們：「為什麼這裏是圓形不是方形？」他說，讀建築的人，要訓練的就是這種自省和批判思考，要清楚理解自己做決定背後的理由。這種訓練讓人終身受用。

《花樣年華》後街樓梯 夢幻又富味道

在建築上，影響Billy最深的是神級建築大師Le Corbusier，他也是印在1995年版10元瑞士法郎紙鈔上的人物，可見他受國家重視的程度。Billy興致勃勃分享：「我去歐洲、去印度看他的建築，在他的建築物裏行走，那個空間感是與別不同的，就像置身夢境般。那個空間是……我覺得根本不應該存在世上。」以印度Chandigarh為例，整個城市幾乎都由Le Corbusier設計，當中好幾個政府建築大樓也很美觀。方方正正的設計是Le Corbusier的特色，Billy笑言亦深受影響，作品都帶有這種工整特色，拔萃男書院的空間正嘗試借鏡Le Corbusier。

他認為現在的潮流就是以先進科技來炫耀，如果有些空間能用直線表達，為什麼要做成彎呢？「建築是營造空間能夠impress人」，讓人覺得「點解個空間可以咁勁㗎？原來世間上可以有咁樣嘅空間」。那香港有沒有一個地方令他有驚為天人的感覺？還是大家已經對這地方太熟悉和麻木？Billy笑言，他心目中的夢幻地方，是王家衛《花樣年華》戲中張曼玉與梁朝偉買雲吞麵那條後街樓梯。如此隱蔽又帶夢幻感，在戲劇效果下更顯味道，不過該位置在都市發展下已不再一樣。

iPad Pro走天下 享受科技方便

建築是破也是立的過程。Billy以前習慣隨身帶一本sketchbook，把當刻想到的寫畫下來，不一定是與建築有關的大事，「今晚食乜餸」的瑣碎事也會記下。「你看日本安藤忠雄的展覽，有時會有他的sketch展出，大多數這種sketch，都是手邊有什麼就用來寫寫畫畫，甚至是餐廳的餐紙巾也可以，用來記下靈感。」不過Billy笑言，現在除非是到工地遇到要立即畫下來溝通、修改的情况，否則他基本上是一部 iPad Pro走天下。

建築師的工作不單是設計，日常還有各種會議與電郵、電話來往，設計靈感有時會因為這些干擾而打亂，Billy會到附近咖啡店邊喝咖啡邊工作。回想以前做建築師畫圖，要有大大的工作枱、各種工具、大大張tracing paper，工作需坐在辦公室，無法享有這種隨時外出的自在與方便。現在他習慣使用iPad Pro，再配合名為Morpholio Trace的App來工作。Billy說時滔滔不絕，彷彿把工作工具變成男人的玩具。

「Tracing paper對一個建築師而言是神聖的，黃色一卷半透明的紙，從讀書時期就是好拍檔。這個Trace App很好玩，模擬了tracing paper的顏色，又可以選擇筆觸的粗幼等，徹底重現了建築師用紙筆畫圖做設計的經驗。加上平板電腦本身的性能，做設計時多開幾個layer都運作順暢，更省卻了傳統用紙筆畫圖畫錯少少要整幅重畫的痛苦，省時又輕便。」正如數碼相機菲林相機各有好處，「無法重來的東西有其值得紀念之處，而現代科技則是予人方便。一部平板機加一支觸控筆，我已經可以處理到一個design的初步方案，之後就可以交給同事去仔細畫建築圖，那我就可以處理前期部分」。

時代不斷轉變，Billy眼中的現代理想城市是怎樣？大家每天營營役役往返工作場所與居所，在辦公室上班的時候，家居的空間便閒置了，而放工之後，辦公室空間也沒有獲得好好利用，他認為是種空間的浪費。疫情下，大家習慣work from home，工作不一定要在辦公室完成，由一個proper office變成share office未嘗不可。當很多文件都電腦化，儲物櫃可以減少，騰出來的空間可改造成能讓人稍作歇息的共享空間，放下眼前工作，聚集交流。Billy表示，城市建築應當如此以人為本。

文：Selene Luk

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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