調教大法：「揀飲擇食」 擺好坐姿

◆飲食

西醫說：起牀後先飲暖水

腸胃肝臟科專科醫生李達榮：

˙起牀後先飲杯暖水，對腸道產生反射作用，有助促進腸道蠕動

˙吃早餐後，食物進入胃腸，可令腸道產生反射作用，有助刺激腸道蠕動及便意

˙攝取足夠纖維及脂肪。前者可使糞便成形，並增加大腸蠕動；後者有助糞便在腸道輸送及排出

˙攝取足夠水分，減低糞便硬度

中醫話：虛寒勿亂食水果

註冊中醫劉芷寧：

˙蔬果一般性屬寒涼，多吃蔬果能解決「熱秘」和「氣秘」；虛寒引起的「冷秘」和「虛秘」，則不宜多吃寒涼蔬果

˙大便長期稀爛，代表脾、腎陽氣不足，應食用溫補食物，如核桃、海蝦等；平日避免性質寒涼、易傷陽氣或滋膩味厚食物

˙坊間「排毒」產品可能是瀉藥，虛寒者會愈瀉愈虛；治療雖以通下為原則，但不可單純用瀉藥，一定要辨證論治

「最暢通」蔬果5強

日常飲食適當攝取纖維，有助預防便秘，到底哪些蔬果對腸道暢通最有好處？劉芷寧選出以下5強：（圖）

◆按穴

4穴清熱通下 理氣消滯

李達榮指養成運動習慣能促進腸道蠕動。另外，按摩穴道亦有助促進腸胃蠕動，劉芷寧推介4個穴位，用拇指順時針畫圈按壓，力道適中，按摩後有微熱感即可。每天按摩數次，每次約5至10分鐘。

1. 魚際穴

位置：仰掌，第一掌指關節後方，掌骨中點，赤白肉際處取穴

功效：此處是肺經滎穴，專門治熱病，可起清熱化燥、通大便作用

2. 支溝穴

位置：手腕背面橫紋上方3寸（約4指併攏寬度），手前臂兩骨間凹陷處

功效：屬於三焦經，有清熱、通下作用

（圖）

3.氣海穴

位置：腹部中線，肚臍下方1.5寸（約2指併攏寬度）之處

功效：居腹部，為「生氣之海」（即人體元氣來源地）；屬於任脈，有理氣益氣之效，可治腹痛、便秘

注意：孕婦慎用

4.天樞穴

位置：肚臍左右各2寸（約3指併攏寬度）之處

功效：屬於胃經，可疏調大腸，化濕，和營調經，理氣消滯

◆姿勢

坐廁踏矮櫈 排便更順暢

消化過程中，食物中水分會被吸收，脫水的食物殘渣形成糞便；當糞便被壓縮推進至結腸較低位置（乙狀結腸），之後暫存直腸，有便意時，便經肛門排出體外。在坐廁排便，肛門直腸角（anorectal angle）收窄，增加肛管壓力及排便難度（圖A）。李達榮說，在踎廁排便，身軀稍微向前傾，拉直肛門直腸角，糞便「路線」減少「彎位」，排便自然順暢。

或許你會問：一般家庭多用坐廁，怎可以變成踎廁？其實毋須大陣仗改裝馬桶，方法很簡單，如廁時在馬桶前擺放矮櫈，雙腳踏櫈上，接近蹲坐姿勢，便有助拉直肛門直腸角的角度（圖B）。櫈子高度因人而異。

◆如廁吉時

早上5至7時 血氣集中大腸經助排毒

養成每天排便習慣非常重要，究竟何時是排便良機？李達榮說，一有便意便應立即如廁；經常忍住便意，會減低腸道敏感度。劉芷寧則提《黃帝內經》「十二時辰經絡養生法」，將1天分為12個時辰，對應人體12條經絡，順應相關經絡作相應生息，能收最佳養生效果。

根據此養生法，早上5至7時是排便理想時機；因為此時段對應手陽明大腸經，血氣集中流注大腸經，對刺激便意發揮一定作用，有助大腸把毒素、廢物等排出。

7至9時吃早餐 助消化吸收

「揀啱時辰」吃早餐亦很重要，早上7至9時對應經絡為足陽明胃經，血氣集中胃經運行，腸胃消化及吸收能力最好，這時食早餐，有助腸道健康。

◆城中「廁」選

公廁反映時代變遷

公廁設計反映着一個城市的面貌。香港開埠初期並無公廁，直到太平山街1894年爆發鼠疫，政府才在社會壓力下開始興建公廁。當時社會重男輕女，所以只建男廁，沒有女廁。基於土地問題，大部分公廁採用「地下發展」。建於1913年的威靈頓街公廁（右圖），是目前唯一仍開放的地下公廁，走進其間恍如穿越100年時光隧道。

揮手開門 語音提示

隨時代進步，公廁當然已設女廁，還會照顧傷健人士需要。例如獲香港廁所協會頒發「愛心模範廁所獎」的尖沙嘴中心商場公眾廁所，所有門都可揮手控制開關，方便行動不便人士；另專為傷健人士而設的洗手間，有語音提示如開、關、鎖門等，方便弱視者使用。

（生活自企画）

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