便秘分虛實 脾胃肝腎「失常」

從中醫角度，便秘不單與大腸傳導功能失常有關，亦與脾胃肝腎關係密切。註冊中醫劉芷寧表示，中醫把便秘大致分為4類——熱秘及氣秘屬實秘，冷秘及虛秘屬虛秘。黃帝內經《素問‧通評虛實論》有云：「邪氣盛則實，精氣奪則虛」；實秘指邪氣亢盛而導致便秘，虛秘則因正氣虛弱而引致，個別體質可以同時虛實夾雜。因此治療便秘不能只着重改善排便，要從致病原因着手。

1. 熱秘

成因：胃腸實熱引起便秘；患者多嗜酒，喜辛辣烤炸食物，導致胃腸積熱，耗傷津液

表徵：大便乾結，腹脹，按壓腹部感疼痛；口乾口臭，舌苔黃，小便短赤，口舌生瘡，身熱面赤等

治療：用含大黃的承氣湯類方藥治療。大黃具瀉下攻積、清熱瀉火、解毒、活血祛瘀等功效，主治大便秘結，胃腸積滯

建議食療：無花果麥冬蘋果茶

材料：無花果乾2粒、蘋果1個、麥冬15克、南北杏各10克、蜂蜜適量

做法：所有材料（蜂蜜除外）加凍水500毫升，中火煲30分鐘，放涼後加小量蜂蜜飲用

2. 氣秘

成因：肝脾氣滯引起便秘；因情志不舒，肝氣鬱結，加上久坐少運動，引致脾胃氣機鬱滯，阻礙腸道暢順

表徵：排便困難，噯氣頻作，腹脹不舒，甚則脹痛

治療：可用厚朴、陳皮、枳實等行氣化滯中藥

建議食療：陳皮茶

材料：陳皮適量

做法：陳皮放入熱水中焗10分鐘，放涼飲用

3. 冷秘

成因：脾腎陽虛、虛寒內盛所致；患者多嗜吃寒涼生冷食物。老年人腎陽虧虛，腸道失去溫煦，陽氣不通，亦是冷秘高危族

表徵：大便艱澀，排出困難，腹部冷痛，四肢不溫，畏寒艱澀，舌淡，苔白

治療：可用補陽藥物如肉蓯蓉、鎖陽等

建議食療：黃芪肉蓯蓉茶

材料：黃芪15克、肉蓯蓉15克、乾薑10克

做法：所有材料加500毫升水，中火煲30分鐘，放涼飲用

4.虛秘

成因：虛證（即血虛陰虧）所致便秘。主要是勞倦過度、年老體虛、病後、產後、失血過多等所致。虛秘可分為氣虛便秘、血虛便秘、陰虛便秘

表徵：氣虛者臉色蒼白、苔薄，雖有便意，但卻乏力排便；血虛者面無血色、眩暈、心悸，大便秘結或排便艱難；陰虛者口乾舌燥，大便乾澀難解

治療：可用行氣補血方劑，如四物湯、八珍湯等，再加何首烏、阿膠、火麻仁等養血潤燥的通便食療

建議食療：火麻仁枸杞龍眼茶

材料：火麻仁15克、枸杞子10克、龍眼肉10克、麥冬12克

做法：所有材料洗淨，加入500毫升水中煲30分鐘，放涼飲用

（生活自企画）

[FEATURE]