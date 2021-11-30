4類通便藥 優先選溫和纖維素

輕度患者適用 藥效慢副作用少

特性：

‧植物纖維口服藥，原理與膳食纖維相似。植物纖維在腸道吸收水分膨脹，增加糞便體積，令糞便較易排出，副作用較少

‧連續數天服用才起效，藥效較慢

‧適合糞便形狀細小但堅硬，輕微、非急性便秘患者

例子：甲基纖維素（methylcellulose）、洋車前子（psyllium，俗稱「橙粉」）

副作用：腸胃氣脹、腹脹、腸胃道阻塞等

注意：

1.需每天服用，配合大量清水，否則糞

便會變得更乾

2.長者、體弱病人、腸道狹窄患者或活

動能力下降的人慎用

3.避免睡前使用，因擔心飲水不足，致腹脹不適

◆刺激性通便藥

重度患者適用 可永久傷腸壁

特性：

‧刺激腸道黏膜或神經，增加腸道蠕動；分為口服及栓劑

‧口服藥約需6至12小時見效，建議晚上服用，翌日早上排便；栓劑約15至60分鐘內見效

‧使用過其他通便藥無效，或需馬上通便的便秘患者適用

例子：口服藥有番瀉葉（senna ，亦稱「草餅」）、 比沙可啶（bisacodyl）；栓劑有甘油條

副作用：腹部抽筋、惡心、腹瀉

注意：

1.藥物刺激腸黏膜或神經，可對腸壁造成永久損傷，不宜長期使用

2.腸道阻塞、急性炎症性腸病、嚴重脫水患者避用

◆滲透性通便藥

中度患者適用 浣腸小心依賴

特性：

‧把腸道中水分吸到糞便中，軟化糞便，促進大腸蠕動

‧分為口服及浣腸劑兩類。浣腸劑效果較快，可於數分鐘後發揮功效，口服藥則一般需時1至2天

‧適合輕至中度便秘者；或使用膨脹性通便藥後仍難以排便者可考慮轉用

例子：口服藥有乳果糖（lactulose）、聚乙二醇（polyethylene glycol）；浣腸劑（enema）包括成分為生理食鹽水的水性浣腸劑（fleet enema），以及成分為甘油，俗稱「甘油泵」的油性浣腸劑（glycerin enema）

副作用：腹痛、腸胃氣脹、惡心、嘔吐等

注意：

1. 腸道阻塞患者避用

2.部分成分對一些病患（如半乳糖血症／galactosemia）構成一定風險，忌用

3.浣腸劑快速見效，有人一有便秘就使用，容易依賴，令腸道敏感度減低，失去自動蠕動功能，故不應連續使用逾一周

◆新一代通便藥

加快腸蠕動 紓緩腸痛

特性：

‧鳥苷酸環化酶C型激動劑（GC-C Agonist，linaclotide）能結合腸道中的鳥苷酸環化酶受體，刺激腸液分泌，加快腸道蠕動，增排便次數；同時可減低腸道痛覺神經敏感度，紓緩腸道疼痛。醫生會按照患者情况調節劑量，或配合其他紓緩徵狀藥物

‧約12至24小時見效

‧適用於腸易激綜合症（便秘型）或慢性原發性便秘

例子：鳥苷酸環化酶C型激動劑

副作用：腹瀉、肚脹、胃氣脹、頭暈

注意：若嚴重腹瀉，須減藥或停藥 ◆

長服瀉藥 腸更「懶」 調整生活飲食治本

便秘不是疾病，只是一種徵狀，腸胃肝臟科專科醫生李達榮表示，長期便秘或導致胃口下降、腹痛、肛裂、痔瘡，甚至腸道阻塞等。病人求診，醫生會先了解其病史及徵狀，並透過驗血、驗大便及大腸鏡等檢查，排除大腸癌及瘜肉的可能，找出便秘成因。

大部分病人屬「功能性便秘」，即非疾病引致的便秘，而是受生活、飲食、排便習慣等影響，腸道難以發揮蠕動功能。因此，調整生活及飲食習慣，可促進腸道蠕動。同時可考慮服用通便藥物，最優先選擇較溫和的膨脹性通便藥，如效果不顯著，才用滲透性通便藥，若未見改善，就需用刺激性通便藥。李達榮強調：「除了纖維素，其他通便藥最好不要長期使用，否則會增加腸道對藥物依賴。通便藥只解燃眉之急，調整生活及飲食習慣才是治標治本良策。」

（生活自企画）

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