調教怠工腸道 解決便秘

腸道怠工，甘油、草餅雖可快速通便，治標卻不治本，長期使用更會引致腸道依賴，懶上加懶。想成功出poo，必須制訂飲食攻略，擇好時辰，擺好姿勢，再配合穴位和運動，好好「調教」你腸道！

◆你有便秘嗎？

你有便秘嗎？臨牀上採用「羅馬準則IV」（Rome IV criteria）來判斷「功能性便秘」，若符合右列至少2個徵狀，便屬功能性便秘（非疾病引致的便秘）。另外，布里斯托大學（University of Bristol）兩名學者在1997年於《北歐腸胃病學雜誌》（Scandinavian Journal of Gastroenterology）發表研究，指大便形狀與它們待在大腸內的時間有莫大關係，可以用來判斷食物經過大腸所需時間（見表「糞便7形態」）。

功能性便秘徵狀

‧每周排便少於3次

‧每次排便過程都需要用力

‧大便質地乾硬，呈粒狀或表面凹凸的腸狀

‧排便過程中肛門有阻塞感

‧需用手幫助排便

‧如廁後，感覺排不乾淨或無法完全排出糞便

◆便秘成因（圖）

主要：

不良生活習慣：

飲食失衡（膳食纖維不足，動物脂肪過多），水分不足，缺乏運動，經常強忍大便或忽視便意

其他：

‧生理變化（如懷孕）

‧日常生活模式改變（如旅遊）

‧藥物或疾病影響

◆糞便7形態（圖）

便秘

第1型：一顆顆硬球，很難通過

第2型：質地乾硬，香腸狀，表面凹凸

正常

第3型：香腸狀，表面有裂痕

第4型：質地較軟，表面很光滑，呈香腸或蛇狀

腹瀉

第5型：軟便，質地柔軟的半固體，小塊，邊緣呈不平滑狀

第6型：無固定外形的糊狀大便，粗邊蓬鬆塊

第7型：完全不含固體物的液體，水狀 ◆

排便習慣突改變或嚴重疾病警號

雖說大多數便秘屬腸道怠工的功能性便秘，但便秘亦與很多疾病有密切關係，當長期受便秘困擾或排便習慣突然改變，應及早求醫查找問題。

警號1：大腸癌

大腸癌可發生在大腸任何位置，如出現阻塞性惡性腫瘤，大腸內腔變得狹窄，大便不容易通過，因而出現異樣，如形狀改變（如由粗條狀變為幼條狀、稀爛或水質）、排便習慣改變（次數變多或變疏）、大便出血等。

警號2：柏金遜症

香港中文大學研究發現，便秘是柏金遜症早期先兆之一，可能在發病前20年出現。便秘導致腸道積聚細菌，細菌分解食物殘渣後所產生一些壞蛋白質，經迷走神經進入腦幹，甚至中腦，影響腦部活動，逐漸影響運動能力，如手腳僵硬、動作遲緩等

警號3：甲狀腺功能減退

甲狀腺主要功能是分泌荷爾蒙，協調新陳代謝。如甲狀腺荷爾蒙水平較低，會減慢代謝過程，如消化、排便等，導致便秘

警號4：腸易激綜合症

腸易激綜合症（irritable bowel syndrome）是由於腸臟功能紊亂、失調或過敏引起，成因未明，估計跟生活及飲食習慣有關。徵狀因人而異，如：排便習慣改變（如便秘）、出現殘便感等

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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（生活自企画）

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