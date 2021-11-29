姿治通鑑：復康運動「有痛才做」難奏效

跟短片運動 錯姿加劇疼痛

臨牀上，不少痛症患者會跟隨網上運動短片鍛煉，如：膝痛者練習深蹲、背痛者站立向前彎身拉背、肩痛者拉扯肩關節等，可是不少患者表示情况未有改善，動作標準有偏差更可能令疼痛加劇。事實上，有效的運動復康計劃，需要根據病歷、復健階段、訓練目標及體適能狀况來制訂。

獨自運動沉悶 較難持之以恆

另外，慢性痛症病人都知道合適運動可紓緩痛症，部分人會跟隨運動短片、按物理治療師或運動導師指導做復康運動，但少數人能夠持之以恆。部分患者心態是「有痛才做」，或因為家中獨自做復康運動較為沉悶而缺乏動力。然而，即使做了正確合適的復康運動，依然要有足夠「運動量」才可逐漸舒展肌肉繃緊乏力狀態、調整關節僵硬不暢順情况。如果只在痛症發作時稍為活動幾下，不難想像痛症會反覆出現。

坊間由運動導師帶領的瑜伽班、伸展班、痛症處理班等十分受歡迎，由合資格導師帶領做運動較安全有效，群體運動氣氛較佳。香港中華基督教青年會將於12月開辦針對不同痛症的運動復康班，詳情可參閱bit.ly/3mXoFpD或致電2783 3616查詢。

文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）