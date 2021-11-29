安老2.0：年齡只是一個數字

古時「老」是智慧的象徵，只有老人才能夠把文化、歷史記載下來。不難發現，最年長的人都擔當部落或家族長老和領袖角色。時移世易，醫療進步和教育普及，人類健康和壽命都得以提升和延長。根據聯合國統計，人類平均出生預期壽命於1950至1955年期間約47歲，事隔約65年後（即2015至2020年），人類平均出生預期壽命已經延至72歲。數據又顯示，2018年全球年長人口比嬰幼兒人口多，為歷史以來首次。當今我們面對社會老齡化這個情况是前所未有。

新生代對「老」看法負面

然而，長壽為社會帶來了跨代隔膜。最近走訪了幾間中學，以樂齡為題材，與學生分享「高齡化與我」。「老」對每個人的定義都不一樣，當問到學生認為幾多歲才算老，大家都有不同反應；有說20歲便是老，大多回答60歲才算老。「老」讓學生們聯想起「白頭髮」、「腦退化」、「廢老」等字眼，印象都偏向負面。我想這是因為正值青少年期的學生甚少觸及老齡化議題，對「老」感到陌生與遙遠。

更有趣的是，大部分學生都不與祖父母同住；這和我這個80後有點不同，我和身邊朋友都曾與祖父母生活，是公公婆婆「湊大」的一群。我還記得中四一個晚上，婆婆因心臟起搏器有毛病，突然在家暈倒，讓我第一次感受到死亡的可怕。後來婆婆於家中跌倒、被送到院舍等事情，都讓我貼身地體會婆婆經歷的身心靈改變，令我對年老有更深感受和看法。

事實上，大家對「老」都有一種距離感。這種距離感可能是因為我們認為「老」與自己無關，甚或拒絕「老化」過程。很多時候家中長輩生病，需要24小時專業護理時，大家才會覺悟長輩 「突然」變老。

76歲開始學空中瑜伽

老齡化是每個人必然經歷，只是大家經歷時間不同。我們身邊總有家人、朋友正面對老化帶來的影響。我的母親積極地活出自主人生，依然活躍參加跳舞比賽；身邊有長輩76歲才開始學習空中瑜伽；78歲才成為美國總統的拜登也defy aging（向老齡化挑戰）。這些都令我相信年齡只是一個數字，「老化」取決於自我看法和認同感。當現今人類能活到80歲，甚至120歲時（全世界最老的人瑞活到122歲），究竟幾老才是老？

醫學進步延續人類壽命，更多人踏入人生第三齡，他們所追求、所嚮往的都有所不同。我們要重新審視「老」的定義，跳出現有框框，作出改變！

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）