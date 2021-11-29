水療運動輕鬆改善膝痛

水療利用水的物理特性，包括浮力、阻力、溫度及水壓，有助改善膝關節痛。

膝痛成因：肥胖 退化 錯姿 損傷

膝蓋痛的特徵是疼痛、腫脹和僵硬，導致膝關節痛的因素包括：

‧自然退化：隨年齡增長，關節軟骨逐漸磨損，加上新陳代謝減慢，自我復元能力下降，導致膝關節慢性發炎

‧膝關節負荷過大：肥胖，或經常攜帶和搬運重物會加快膝關節勞損

‧關節損傷：體育運動或意外事故導致膝關節軟骨受傷

‧活動或姿勢不正確：以不正確姿勢或長時間蹲下、跳躍或跑步、經常上落樓梯或斜路，都會加快膝關節退化

‧其他疾病：如骨骼畸形、糖尿病、甲狀腺機能障礙和類風濕性膝關節炎

紓緩膝關節痛方法有很多，包括藥物治療、運動治療、體重管理、改善生活習慣和手術等，亦有研究指出運動治療（包括水療）能有效減輕膝關節痛楚和提升患者身體機能，研究更指出水療能提升患者生活質素。

水療為物理治療的一種，利用水的物理特性，包括浮力、阻力、溫度及水壓，讓患者輕鬆地做一些陸地上不輕易做到的復康運動，幫助改善膝關節痛。

浮力承托重量減負荷

大多數膝關節痛患者在膝關節負重時，如站立、走路和上落樓梯等，會感到疼痛。水的浮力能承托身體部分重量，有助減輕膝關節負荷。因此患者在水中做各類動作時不會感受到強烈痛楚。當關節負荷和痛楚減輕，肌肉得到放鬆，關節活動幅度自然提升，訓練效果更顯著。

阻力強化肌力耐力

研究指出，適量的肌肉強化運動，特別是大腿和臀部肌肉，能加強對膝關節的保護，有效紓緩膝關節痛楚。水的阻力可作為肌肉阻力訓練，如配合水中沙包、浮條、浮板等；或改變動作速度，能改變水中阻力，有助強化肌力和耐力。

暖水放鬆緊張肌肉

肌肉痠痛時，敷暖水袋或暖貼有助紓緩痛楚。水療也是同一原理，水療的溫度一般維持在28℃至32℃，溫水有助增加血液循環，放鬆緊張肌肉，紓緩膝關節慢性炎症狀和痛楚。

水壓減腫脹紓緩痛楚

膝關節腫脹是膝關節疼痛的其中一個表徵，腫脹會刺激痛感神經，增加膝關節痛楚。水壓能促進淋巴和血液循環，帶走多餘廢物及組織液，有助減輕膝關節的腫脹，從而紓緩痛楚。

針對膝關節痛的水療運動有很多，基本包括伸展運動、肌肉強化鍛煉、平衡訓練和心肺功能訓練。此外，患者也可以在水中做帶氧運動，如步行和水中太極等以強化心肺功能。

文：江小燕（香港物理治療學會水中物理治療工作組、物理治療師）

圖：物理治療師周芝英、江小燕提供

編輯：梁小玲

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