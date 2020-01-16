吾生有杏：院長醫生周記（173）：「我是不是復發了？」

周太比上次見面時瘦了一圈，眼神也有點暗淡無光。

「是不是有什麼不舒服？」

「嗯……沒有什麼大的不適。不過最近知道有病友的癌病復發，我有時也會覺得胃脹，不知道會不會輪到我……」

癌症病人經治療之後康復，本是值得高興。但我了解很多病人因為擔心復發，而令到自己非常緊張，甚至餘生都有陰影。

「從醫學角度來看，通過定期的覆診，我們可以監察你的病情，即使復發亦可以盡早處理。我們會睇住你，不用太擔心的。」我嘗試安慰她。

事實上，不同癌症的復發風險可以非常不一樣。第一類是「循序漸進」，例如腸癌，分一、二、三、四期，如果病人患第一或是第二期癌症，經治療後5年也沒有復發的話，我可以很有信心的告訴他：「你的癌病已經根治，不用再擔心復發。」

但第二類癌症就不是這樣簡單，就算病人患的是早期癌病，將來亦有可能復發，對病人造成很大的心理壓力。作為醫生會替病人定期覆診，以免耽誤診斷復發，亦希望正常的化驗報告可以令病人安心。但是我亦見過很多例子，雖然一切報告正常，可是患病的朋友總是「草木皆兵」，小小事情都令他們覺得癌症復發。這種心理壓力似是一個計時炸彈永遠埋藏心內。

非必要檢測愈多愈焦慮

有些病人會不停的重複又重複做很多不必要的檢測，我嘗試勸喻這些病人：「你做的檢測愈多，只會令自己愈焦慮，更泥足深陷，一點也不會幫助到你。」在這個過程中，關鍵是醫生和病人能夠建立一個信任的關係，令病人安心把健康交託給醫生。

同樣，身邊的家人亦幫得上忙。雖然病人不是對醫生缺乏信心，可是每當夜闌人靜，無名的恐懼又湧上心頭，揮之不去，頓時又生疑慮。那時家人不斷的支持和鼓勵，對病人就尤為重要了。

「周太，請放心！當年你的手術十分成功，胃癌已經徹底割除。轉眼已過了6年，今次檢查結果又很『靚』，真的沒問題啊！」

周太帶着似信非信的目光問道：「陳醫生，我真的沒有復發嗎？」

我明白她不是懷疑我的專業判斷，只是患得患失的心魔總是纏着她。於是我笑着回答：「陳醫生跟你打賭，如果半年後覆診又是一切正常的話，你便輸1蚊給我好嗎？」

周太忍不住笑了起來，說：「陳醫生，我希望以後每次覆診都輸1蚊給你啊！」

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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