無定向學堂：認真玩 純粹玩 還兒童遊戲權利

遊戲本質：自發、自主、自由

聯合國《兒童權利公約》列明的兒童權利涵蓋教育、表達意見、享受閒暇等方面，王見好指這些都是均衡發展的成長要素，「有缺失便令他們不能發揮自己（能力），如果失衡，小朋友的問題便出現」。例如今天社會意識到的兒童身心健康問題，這種失衡是社會整體趨勢，像子女放學後，有經濟能力的便上興趣班，基層也會去社區中心補習班。她倡導兒童遊戲權利25年，觀察到近年家長開始找到癥結，「會想是否過火了？不止小朋友，大人都壓力『爆煲』。以前是否忽視了某些重要層面，可以把它還給小朋友呢？遊戲是其中一樣」。王見好現為國際遊樂協會副會長，協會於2015年的宣言Declaration on the Importance of Play指出，日本、英國及澳洲等地城市的兒童跟香港一樣，都面對遊戲時間和空間不足的限制。但研究發現在政策及規劃等不同成因背後，根源是成人不理解遊戲的價值，據她經驗所得，家長關心是前提，不然蓋再多的遊樂設施也沒用。

家長以功利心態看待遊戲

王見好一直提倡遊戲非為達成目的，是兒童單純的權利和需要，「這是本能，不能叫一個小朋友停住不動」。但家長的主流想法迥然不同，她認為是香港文化使然，「現在很少家長會說反對遊戲，但最重要快、有效果、帶目的，玩完要學懂新事物」。所以她跟家長溝通時，難免要搬出各種研究作誘因：遊樂場比體育課提供更大運動量；疫情下兒童須到戶外增加維他命D；加強與其他兒童相處的社交能力……從兒童反應便知道家長往往捉錯用神：「小朋友去完興趣班，出來會問：『我現在可以去玩了嗎？』有小朋友覺得學琴不算玩，但自己在彈琴就算玩。」另一類則是目標為本的「自助餐信徒」，參加活動時，務求要子女玩遍會場的所有遊戲，像自助餐般要樣樣食盡，子女全情投入某個遊戲時又要抽身，興致自然減卻，家長卻誤解他們三分鐘熱度。有一類家長則太快介入遊戲，否定兒童的想法，或是乘機教誨：「如看見小朋友爭玩具，很快出頭調解。但其實要將遊戲交給兒童，這不是家長教育的時機，而是兒童學習的機會。」

說到底，家長都想兒童獲益，但不明白遊戲的本質在於自發、自主和自由，不是家長說了算：「我們要把遊戲還給小朋友。」她舉智樂項目「二份一遊樂場」為例，所有設施都只是半製成品，然後由兒童用物資設計和完成。有些砌得筋疲力竭，有些扭盡六壬都失敗，她說小朋友對遊戲的態度，就像大人對工作一樣投入專注，甚至會因失望而哭起來，但改天又雀躍地想出新方法。這些「打擊」能讓兒童釋放情緒，又不會磨滅他們的意志，她解釋：「因為遊戲最美的地方是可以不斷嘗試。挫敗在於沒機會再來，但遊戲可以。」

遊戲是父母最佳表達方式

研究多指兒童情緒問題主要來自學業壓力和家庭，遊戲似乎不能對症下藥，但王見好指出，如果父母陪子女玩遊戲，其實已消解了當天的壓力。長遠來說，遊戲令雙方有緊密的接觸和認識，建立穩定的關係。她指遊戲是「父母最好的表達方式」，因為子女會感受到父母願意花時間陪伴和關心自己，而不僅追問功課成績。當子女遇上困難時，會主動跟父母求助，相信能夠得到父母支持。另外，兒童死亡個案檢討委員會報告顯示，學童對於死亡有扭曲觀念，例如認為死後會重生或生命會延續。王見好說遊戲也可了解兒童對事物的認知和生死觀念，尤其是在想像遊戲（pretend play）中，他們會展現其日常生活。「兒童用全部感官接收世界，不像大人這樣目的性地篩選，遊戲時什麼都會發生。」可能上演親人死亡的戲碼、扮演社會事件的警察，或模仿疫情時大家戴口罩的模樣。

玩樂熱忱轉化抗逆力

她特別提到萬一兒童扮自殺，「家長便要警覺，但不要停止遊戲過程，要看他的故事演變」。自殺兒童一般已屆10多歲，不會再跟家長玩想像遊戲，但她強調生死觀念應及早開始灌輸，10多歲才教已太遲，「當他最能夠認識這些概念時，要給他認識。到了他萌生自殺念頭時，他心理狀態已經不行了，需要沒有被滿足，覺得人生沒用」。兒童對遊戲的熱忱更可以轉化為抗逆力，她和同事都見過不少兒童為了玩遊戲，會自覺收起眼淚，主動想方設法哄人玩，甚至找老師當「外援」，「在遊樂場，人生百態都見到」。兒童為玩遊戲「無所不所其極」，過程中反而培養出解決問題的能力。

空間非遊戲必要條件

本月公布的《2020年香港貧窮情况報告》顯示，政策介入前的兒童貧窮率為27%，是2009年以來的新高。遊樂場是少數不需門檻或花費，可供兒童公平享用的地方。在疫情之下，兒童出遠門的機會減少，而劏房多屬單幢式建築物，不像屋苑般附設公園，變相減少基層兒童的遊戲機會。王見好曾到4月開放的荃灣二陂坊遊樂場考察，發現四面被劏房樓宇包圍，也沒有馬路阻隔，基層兒童可以隨時下樓玩耍。另一例子是8月開放的東啟德公園，因為位處屋苑旁邊，小朋友放學經過時可以順道去玩，也有長者說孫兒因為遊樂場，經常回來探望自己。王見好認為，愈基層的社區愈需要遊樂場，讓兒童不需坐車或走路，甚至不用過馬路便可到達，得到更多遊戲時間和機會。這方面需要城市設計配合，故她支持設立兒童事務專員，投放全職人手和資源蒐集兒童成長的數據，甚或可跟進個別個案，而非僅以跨界別的兒童事務委員會作諮詢組織。

善用家中每個角落玩遊戲

王見好同時指出，空間並非兒童享受遊戲的必要條件，「家長以為遊戲要勞師動眾帶子女上街，或者要很精美的玩具，但其實隨時隨地都可以玩」。她再次強調玩遊戲是小孩子的本能，即使劏房只容得下雙層牀，小孩都會自己跳上跳落。因應疫情，智樂獲中西區民政事務處支持，編撰了一套「在家整嘢玩」的實用指南，教父母如何善用睡房、客廳和飯廳的大小角落，與孩子玩遊戲。只要蹲低一點，從兒童角度來看，儲物櫃可變成雪櫃，一張椅子便是餐廳廚房。陳見好隨手拿起面前的書本、紙筆，變出各樣遊戲玩意，說明最重要是遊戲心態。除了因為疫情要減少外出，這些方法也將家庭與快樂經驗連繫起來。「遊戲不是教育，是屬於兒童的時間，我們叫做windfall effect，好處自然會來。好像你看電影一樣，不用別人在旁聽解說。」

■散件最好玩

建築師Simon Nicholson在1970年代提出散件理論（loose parts），鬆散而靈活的物件可獨立或組合使用，方便移動和攜帶，沒有具體玩法，可讓兒童發揮創意和想像力。而這些物件，無論空間大小、戶外或室內，都可派上用場。

參考資料：《好玩實用指南》、《遊戲說明書》

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 梁雅婷、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao