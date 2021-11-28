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2021年11月28日星期日
星期日生活
{無障礙達人}面包 看不到，視野也可以廣闊
灣區環保靠那誰
專訪林健枝：論明日大嶼環評 要對準槍頭
通關系列：過關：如何穿梭中港並保持理智
誰人日記：心理健康
豐饒海：綿延河畔
周日話題：民主倒退
周日話題：WTA為何、如何關注彭帥？
開門讀書：赤腳醫生和牛鬼蛇神
三松閣：我們只是缸中之腦？
圖文城市
在大學教植物學：冬青念承傳（三）
流城對睹：眼睛
對號入座：《美國女孩》由個人到時代
自吹自擂：《東京貴族女子》階級不止富及貧
家明雜感：《王者世家》虎爸無犬女
影片簡評
咩世界：第217期 ／Hello
星期日文學‧臺靜農一百二十誕辰：人生實難，大道多歧 記先生的政治、學術和文藝生命
料理分子：在淡水遇上 吃上癮的寶島蝦卷
估餐飽：「下半場」唔想食糊？ 有營美食神還原
無定向學堂：認真玩 純粹玩 還兒童遊戲權利
地盤選秀：鴨脷洲大街 告別漁村 興旺過後的寧靜
未來城市：人工島闖關背後的關鍵 追問消失的2030+環評下落
家明雜感：《王者世家》虎爸無犬女
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【明報專訊】言猶在耳，幾周前看完《梅艷芳》才好奇傳記片該如何寫及拍，今天《王者世家》（King Richard）就立即作出完美的示範。
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{無障礙達人}面包 看不到，視野也可以廣闊
灣區環保靠那誰
專訪林健枝：論明日大嶼環評 要對準槍頭
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