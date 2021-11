【明報專訊】文章見報時,第58屆金馬獎各獎項已塵埃落定,《美國女孩》能否脫穎而出亦已有分曉。記得奉俊昊在奧斯卡領獎時曾引述馬田史高西斯所說:最個人的,就是最具創造力的(The most personal is the most creative)。台灣新導演阮鳳儀首部長片《美國女孩》,正是把自己初中時候的親身經歷改編成電影,由最個人的成長經驗出發,再勾勒出時代的剪影。