副刊

星期日生活

在大學教植物學：冬青念承傳（三）

【明報專訊】接近晌午的陽光，灑滿神學樓前的石階，令人有點目眩，幸好戴上cap帽，未有頭昏腦脹。坐在石階一側，望着紀念胡秀英老師的鐵冬青樹，試圖破解她心坎裏銘刻着的承傳密碼。

上 / 下一篇新聞