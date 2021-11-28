通關的話題，今期有王雅雋的新系列「通關系列」，第一篇是她個人親身經驗，關口之隔，阻斷香港與內地和世界的流動關係之後，會否可以把一些從前沒有留心的東西看得更清楚？王雅雋在思考這些。她陸續會訪問一些人，如你也有想法，願意接受訪問，可聯絡她（yayaisland@gmail.com）。

東大嶼人工島展開環評工作遭環保團體大力抨擊準備不足，記者玲聯絡資深環保學者林健枝，結果林教授拿着電話給她上了一堂環評課，十分難得。教授登高望遠，一把將大家拉到更廣闊的視點，然後一言驚醒：香港政府官員日夜口中不忘大灣區，卻嫌只見經濟疏忽環保，在戰略規劃上失諸交臂，做不到一個「好政府」典範（另文）其實不止大灣區，見於李繼忠的作品《海砂屋》，人工島填海的環境污染甚至影響及與大灣區接壤的省市。

三松閣專欄作者郭柏年挑戰了一個新的寫作方式，建議讀者可留待腦袋最清明時細讀，我則疑惑，一部跳過14樓的升降機是否一個「缸中之腦」的例子？

截稿臨近，接續傳出香港電影人包括導演李駿碩及周冠威於金馬獎報捷，提到金馬獎的眼光，小編提起多年前得獎的《寒戰》，「當年不懂看，現在看簡直是……」

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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