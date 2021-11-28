{無障礙達人}面包 看不到，視野也可以廣闊

面包是蘋果公司擁躉，試用過蘋果旗下所有產品，逢有iPhone發布會，他定必通宵「看」直播，摸熟最新iOS的功能，對iPhone分分鐘熟過你和我。例如他分享iOS 14的旁白識別功能，手機可以描述圖片、讀出相片中的文字，把鏡頭對準信件能讀出信中內容。記者叫面包開幾個App示範，只見他把iPhone 11放近耳邊，手指輕觸屏幕幾下，手機就以幾倍速讀出選項，面包熟練地向上下撥，10秒不到就打開facebook，再開九巴App，哪條路線、幾多分鐘後有車都聽到。

2006年已用智能電話

「好多人不知道我們原來都用到」，面包拿着智能電話走在路上常惹人側目，「原來你知道巴士仲有幾多分鐘到站㗎？」戴Apple Watch又大驚小怪，「乜盲佬戴到表嘅？你隻表係咪有得摸凸字？」面包沒好氣，「我喺2006年已經玩智能電話喇」。那時仍是諾基亞的年代，面包收聽外國全失明人的網上電台，發現電話可以安裝發聲軟件，就越洋購買，「嗰陣時咩藍牙傳歌、SMS send信息，其實我已經做到晒」。

踏入智能電話的年代，面包還經營「面包無眼睇」facebook專頁，WhatsApp家庭群組是他開的，手機資料舊機過新機無難度。自己設定Face ID，好匪夷所思，Face ID盲人用到？面包說當然，「其實Face ID好先進，他知你睇唔到，教你點set」。智能電話已經成為他生活中不可或缺的存在，手機還可以幫他看信、看圖片、查字典，不用事事靠人。但像面包這樣熟悉科技的失明人士只是極少數，「我們接觸好多新會員都無智能電話，都是用諾基亞199元那種」。

失明人士不想、不敢學用智能電話，原因之一是難上手，尤其是後天失明人士，「香港始終後天睇唔到的人多」，一下子遭逢劇變，由有變無，情緒上更難以接受，需要更多時間適應、建立新生活方式，要學點字已經一頭煙，「因為點字太細粒，部分糖尿病患者摸唔到𠻹，因為觸感不靈敏，幾百粒『豆豉』點摸啫？」新生活帶來的挫敗感，更令他們不願嘗試，「唔好講用智能電話，連街都未出到，照顧自己都驚」。這種數碼隔膜也導致失明人士滯後於社會，面包形容是「被邊緣化」，「例如屋企群組，好多人都有啦，老竇無份睇唔到，你屋咩群咩組，你都唔識用WhatsApp」。如果失明人士獨居，有信要找看更幫忙看，才知道原來是交電費，再走到郵局交，面包說，用手機拍照一看就知道，網上繳費靈搞掂。

學會了，便有自由用或不用

所以他在互聯會開智能電話班，又上網拍新手教學片，教最簡單實用的功能，send WhatsApp、看天氣、設定鬧鐘，全部可以用Siri語音做到，「你今日學唔到唔緊要，你唔好打字，你用Siri囉，你用Siri打電話、問天氣都得啩」。由淺入深，至少學會用這個工具，便有自由選擇用或不用，「我尊重人不用（安心出行），但最怕是無得選擇，我們現在有些會員就是無得選擇，我唔識用『安心出行』，你又要我夾硬畀資料，咁我咪唔出街囉」。所以他早早下載「安心出行」，反過來掌握自己的自由，「我點叻都無能力自己填到份嘢，我仲要畀埋資料你睇，身分證、電話號碼，喂，那個係我唔識嘅人嚟㗎」。

而且大多數失明人士根本買不起iPhone，「我們好話唔好聽，碗就唔會請我洗，但唔代表我唔識洗呀，你覺得我唔乾淨呀嘛」。最便宜的iPhone SE官方售價也要3399元起，新手機又貴又難用，失明人士自然會更遲疑，覺得不值得投資，「最好你政府、基金，有能力撥啲資源出來，畀視障朋友買部智能電話」。他舉例，2005年賽馬會資助視障人士購買中文讀屏軟件和點字顯示器，「因為之前我們買電腦好貴，你們買部電腦可能一萬八千，我們買個發聲軟件都一萬八千，變咗用嘅人少」。門檻高，視障人士只能去互助中心、圖書館借用電腦，又要排隊又要預約，就更加少人想學想用，直到資助計劃的出現，「好多人申請，屋企可以裝呢個發聲軟件，屋企都玩到電腦」。

失明人做不到的事 「我就去做」

現在面包百足咁多爪，因為精通iPhone，他在互聯會教班拍片，是WeTV無障礙媒體YouTube頻道的台柱之一，「機構就想找殘疾人士拍片，介紹我們畀人認識，就問我，『面包不如你拍吓片啦，你都唔驚鏡頭㗎啦，你都望唔到。』」片中的他靠觸覺分辨麥當勞包、聽聲分茶壺和水壺，內容有趣，影片也令更多人認識他，學校邀請他講生命教育講座，運輸署、房委會邀請他加入相關的無障礙設施委員會，最近開幕的M+博物館他也有份，負責口述影像審稿。「我成日都說，我無視力，不代表我無視野㗎嘛」，面包的視野或在於嘗試精神，「我想做人哋少做的事，或者人哋不做的，我就去做」。

玩盲人龍舟隊 也玩健視隊

他約4年前開始划龍舟，由盲人龍舟隊開始，教練說他有體能有潛質，不如參加健視龍舟隊，於是他自薦加入，兼考到中級龍舟訓練證書，他說自己是唯一有這個資格的失明人。他最近還學玩獨木舟，「香港獨木舟總會唔肯畀我考星星，說我睇唔到、唔考得星星」。獨木舟最基本的證書分為一星、二星、三星的星章，考核內容包括深水上艇，如果獨木舟反艇，要在水底拍3下獨木舟的船身，之後上水把艇反過來，再上艇，面包已經學會了，只差考試。「盲人反艇幾驚呀可？沉咗喺水底喎，仲要匿喺水底一陣」，面包玩的是單人獨木舟，完全失明在海上漂浮，只靠身後朋友指示，「『小心右手邊有船』，或者『面包，爬番正啲去番你11點』，我就知道要轉彎」。聽起來頗驚險，但他躍躍欲試，堅持2022年前考到星章，證明看不到也玩到獨木舟。

買意外保被拒 找車禍數據反駁

這不是面包第一次被人打沉，但他似乎總是打不沉，他買意外保險，保險公司說不保，因為覺得盲人容易行差踏錯出意外，他氣得找車禍數據，「你說盲人被車撞死的機會高過普通人，梗係低過啦，如果計或然率，阿婆多過我」。他幫朋友維修洗手盆去水管，幫妹妹將電器插頭兩腳轉三腳，自己砌家俬，說心光學校（心光盲人院暨學校）工藝科有教，易如反掌。

他從4歲開始到心光寄宿，學摺衫、冲涼、自己照顧自己，因為爸爸媽媽工作忙，由比他小一歲的妹妹接送他放學。那年他10歲，「你諗吓一個細路女9歲，成日都要星期日帶阿哥返學，星期五又接放學，人哋去公園玩，她就帶阿哥返學，她有一日忍不住跟我說，『阿哥你好佗手掕腳呀』。當然我咁細個，弱小心靈梗係喊㗎啦」。喊完的面包不忿氣，心想妹妹說我佗手掕腳，就不用你帶我返學，於是自己一個瞞着媽媽，沒有手杖下，由油麻地坐港鐵到中環，「當時無幕門㗎，你唔好超過黃線，會落路軌」。到了中環還要上落天橋找巴士站，下巴士後過一條馬路，再下斜路回學校，到埗一刻嚇壞家人和學校，「學校梗係嘩然啦，一個全失明人識得摸返學校，我幾驚罰停學」。

面包說細個唔識驚，家裏訓練有素，爸媽不懂得以手肘帶路的正確方法，自小就搭膊頭讓他走在前面，「『行啦！到我話畀你聽。上！』我就即刻要上，原來前面有個石壆，變咗我嘅反應比一般失明人快」。本來心光到中三才會教學生用手杖學行路，發現面包小五就懂得自己行返學後，就特別讓他中一學行，狂行，「由薄扶林行去西環呀，中環又行好多天橋，搭港鐵搭船乜乜乜，當然我mobility一定攞A，我人生無乜幾多次攞A，那次一定係攞A」。他說10歲那次體驗猶如開竅，原來自己可以行返學，原來自己有這個能力。現在他還保持這種「特異功能」，慢慢走，不用手杖也可以靠觸覺、聽覺感知到附近有障礙物，坐港鐵也訓練到不用扶手，以免找不到扶手尷尬，「港鐵不是成日都有位坐，你要找條扶手好困難㗎嘛，如果你扶到人哋心口咪要坐監，係咪先」。

視野闊了 人也豁達了

記者說面包很幽默正面，他說最怕看盲人正能量努力不懈的煽情片，「我從來不是好積極，我只是既來之則安之，我又怕死，不想咁快死住，咁咪面對盲住先囉」。他20歲出頭時曾試過陷入低潮，「我有段時間好怕面對人，例如細佬妹有同學來，我會匿埋入房，我10幾歲不是（現在）這樣，好自我，唔開心會揼牆」。那時他怕被人望，怕被人談論，街上有人望但起碼離得遠，「𨋢咁細，哎呀佢會點睇我呢？我連棍都不敢開，意思即是我不想讓他知道我睇唔到」。如果𨋢有人，他寧願走開扮去信箱摸摸有沒有信，「有信又好無信又好，你是自己呃自己，期望架𨋢上咗去，你再撳𨋢，無人你就入去」。這種狀態持續了兩三年，直到他見的人多了、視野擴闊才變得豁達。

自嘲不等於自我貶低

「人呢，我成日都咁講，你要學習咗自嘲先，其實自嘲是一個態度，不等於我貶低我自己。」他在YouTube介紹自己說是TB—Totally Blind，「你今日點叫我我都好開心，你叫我盲佬又得，4條嘢仲唔係佬咩？我覺得無問題，我不是好介懷的人」。有小朋友指着他，問媽媽他是不是盲的，媽媽總會「殊」一聲，但面包反而鼓勵他們討論，「可以解釋畀小朋友聽，『係呀，那個哥哥睇唔到嘢㗎，咁你大個就多啲幫佢囉』，我寧願聽到這些多過『殊』，其實你『殊』，小朋友會有芥蒂，以後他見到盲人就驚」。不過他也笑說可能只有他才接受，年紀比較大的失明人士聽到會鬧番轉頭，「你自己覺得同人有隔膜，就自然會有隔膜，我只是隻眼畀人差啲啫，大把人大近視，行路『發雞盲』望住個電話，我只是比你差啲，我唔覺得有咩問題」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 朱安妮、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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