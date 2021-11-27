偷閒放鬆：中環「氣內臟」按摩 90分鐘身心快速充電

促進氣脈運行 緩和過多脹氣

香港文華東方酒店的水療中心以多元化聞名，近來邀請到Rahul Kalra加盟擔任駐店理療師。他擁有超過16年的靈修和動作訓練經驗，將身體按摩、呼吸法和引導式冥想結合，帶來全新的「全方位人體功療法」。

「氣內臟」是中國古代一種腹部按摩，意指「調和內臟的能量」，所謂「氣」，其實是指體內的生命力能量。據指當身體受壓或緊張時，「氣」不能自由流動，就有可能形成「結」，或導致各種身體不適；尤其容易在腹部形成阻塞，因此在氣內臟療法過程中，理療師會重點在腹部、肋骨和骨盆間施予深層且柔和的按壓，促進體內氣脈運行之餘，並幫助身體排毒，緩和身體過多的脹氣。中心指此療程適合腸胃消化不良、睡眠不足、長期感到壓力和焦慮的人，理順體內能量後，有助身體變得輕盈，思緒亦會變得清晰。

泰式動態按摩 拉伸肌肉

以往港人常到泰國揼骨做spa，自疫情爆發後，大家都未能外遊。今次Rahul帶來泰式動態按摩，有別於傳統泰式按摩沿着經絡線按壓，動態按摩會配合輕柔的搖擺動作和較深層的伸展，拉伸肌肉及關節，大部分伸展動作與整骨療法相似，聲稱有助改善身體整體靈活度和流暢度。如果想享受靜態按摩的話，不妨考慮「泰式深層按摩療程」，Rahul會以緩慢而深入的按摩手法與力度，按壓在經絡上，並且配合呼吸，達到深層放鬆的效果。

■全方位人體功療法

供應日子：逢周四、五、日及公眾假期

價錢：周四$1900；周五、日及公眾假期$2100（另加一）

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店

查詢：2825 4888