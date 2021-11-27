四季酒店池畔午餐鬆一鬆 冥想工作坊領入夢鄉

香港四季酒店剛完成翻新工程，整體感覺煥然一新，更年輕、更有活力。酒店的水療中心亦乘勢整合旗下多個身心靈療程，為客人提供1天半的康體工作坊，讓大家在享用新客房的同時，亦能好好調養身心。

瑜伽按摩 改善睡眠質素

睡眠明明是正常生理需要，但不少人視之為煩惱根源，遇上失眠、睡眠質素差、發噩夢等問題，更甚是根本沒有充足的睡眠時間。香港四季酒店高級水療總監Tania Bardhan在瑜伽、冥想等有超過20年經驗，她邀來不同養生大師，結合不同自然療法，從生活方式、飲食、能量、情緒等方面入手，設計出康體工作坊，助大家一夜好眠。

諮詢客人的健康狀態時，她發現：「很多人即使到達上牀時間，仍未能將大腦完全關掉；儘管可入睡，睡眠質素卻很差，可能一晚醒來多次。」水療中心遂推出「深層睡眠療程計劃」，從不同層面改善參加者的睡眠質素。工作坊包括排毒瑜伽，透過伸展運動放鬆平時緊繃的肌肉；印度阿育吠陀滴油芳療按摩（Abhyanga and Shirodhara），將精油滴在眉心後全身按摩，據稱有助抗壓兼平衡情緒；而結合東方能量療法、解剖學與生理學的運動機能學治療（Kinesiology Therapy），則找出身體壓力所在，聲稱透過穴位按壓等方法清除體內阻塞，達到身心平衡。

腹式呼吸平靜心神

想改善失眠問題，不少人會借助冥想Apps協助進入夢鄉，但事實是有時或因指示不清，甚或因家中環境嘈吵而無法集中，往往失敗告終。Tania說大部分冥想Apps，充其量只是一些放鬆貼士，冥想需要導師跟參加者一起互動才能發揮效果，過程中導師可按照參加者的狀况，給予適時幫助。向來睡眠質素一般的記者，今次亦跟隨Tania來了一趟睡眠引導冥想之旅（Guided sleep meditation）。

房內的燈光漸漸轉暗，記者與Tania盤腿相對而坐。「在開始睡眠冥想前，我們透過呼吸練習，靜下心神，為冥想作準備。」Tania着記者左手放胸口，右手放在腹上，運用鼻子緩緩地吸氣吐氣，吸氣時肚脹，呼氣時肚縮，一吸一呼間感受空氣在身體流動的感覺。經過3輪腹式呼吸練習後，已經感受到心情慢慢平靜下來，Tania指示記者戴上眼罩躺平，開始睡眠冥想。

耳邊傳來Tania輕柔的聲線，着記者將注意力放在左腳掌上，想像上面有一道門，然後腦海中細緻地繪出那道門的形狀、紋理、顏色，甚至是門上的釘子，在全身各處重複同一想像。原來要一直維持想像並不容易，矇矓間感到Tania的聲音愈來愈遠，腦海中門的模樣亦較開初殘缺不齊，大概已進入了半睡半醒的狀態。一下鑼聲響起，領記者從渾沌狀態中醒來，起身伸伸懶腰，腦筋清晰許多。Tania說很多人在過程一半已沉沉睡去：「這個睡眠冥想是基於睡眠瑜伽（Yoga Nidra），有指20分鐘有效的睡眠瑜伽，可等同4小時深層睡眠。」難怪記者僅閉上眼45分鐘，已感到精神飽滿。

枕頭款式牀墊軟硬有得揀

這1天半的工作坊「節目」豐富得很，參加者可選擇回家過夜，亦可以優惠價入住酒店房間。若選擇留宿，正好感受翻新後客房的轉變。新裝潢的客房一改以往的商旅風格，以柔和大地色為主，裝點上傳統水墨畫、現代掛畫，淡雅簡約得來，相較以前更為homey。

完成睡眠引導冥想，回到房間已迫不及待躺在大牀上呼呼入睡，不過記者最怕「生保牀」！在牀品方面，酒店非常貼心，除了提供基本羽絨枕頭外，還有6款枕頭迎合不同人的需要，只要致電前台，可隨意選擇記憶枕、護頸枕、海綿枕、蕎麥枕等款式，酒店方面指出除本身配置的羽絨枕外，最受香港人歡迎的是記憶枕和海綿枕，內地遊客則最愛蕎麥枕。以為這樣就結束？原來連牀的軟硬度都可以調節，酒店提供額外3種軟硬度的牀墊供客人選擇，揀到適合自己的寢具，那就可安枕無憂，一覺睡醒至天亮。

■深層睡眠療程計劃

價錢：$6500/位（另加一，不包房價）

內容：

•Tania Bardhan 30分鐘健康諮詢

•運動機能學治療師Benedicte Caudron 45分鐘治療

•瑜伽班工作室Ikigai導師60分鐘排毒瑜伽

•120分鐘印度阿育吠陀滴油芳療按摩

•Tania Bardhan呼吸練習及睡眠引導冥想

•池畔餐廳健康午餐

•60分鐘私人水療設施

地址：中環金融街8號香港四季酒店

查詢：3196 8333

文：張淑媚

模特兒：Ceci Lam

編輯：梁小玲

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