M+之外 「疫市」進場 工廈商場樓上舖 藝術空間湧現

近年，城內出現一浪新的中至小型藝術空間。在疫情影響下，部分地區租金稍下滑，不少欲試試「搞場地」的藝術工作者終有機會籌辦自己空間。2020年至今成立的藝術空間包括灣仔富德樓的Negative Space、中環的Yrellag Gallery和Square Street Gallery、炮台山的Mist Gallery、大角嘴的RNH Space、深水埗的Present Projects和135YCS、九龍灣的WURE AREA等。

它們跟一般畫廊有何不同？商業主導（commercial-oriented）會直接影響作品及藝術家創作過程，配合營運銷售。當然，獨立與商業界線模糊，作品「可以」出售不代表商業導向。以上空間正正在光譜上游走，部分場主分身多角，一邊工作一邊補貼空間，甚至「義工式」提供藝術勞動。關鍵在於空間有否保持開放，例如讓不同媒介、非傳統方式、新進藝術家及各樣交流得以呈現。

WURE AREA打破「餵飼式」展覽

來到九龍灣一所工廈，離鐵路不過幾分鐘步程，可能因為不是廣泛熟悉的地標式機構，不免帶有尋幽探勝心情。畢業於浸會大學視覺藝術院的葉偉靖（Jeremy）今年5月在工廈開辦WURE AREA，從此由繪畫藝術家多了一個身分——場主。甫踏進去感覺有點陰森，Jeremy笑說：「因為要省電省錢，有些空間沒人用，我就把燈關上。」這裏是混合用途，房間租予不同創作者做工作室，中間是畫廊位置，亦稱為「多用途活動區域」。

「每個個體均有差異，但往往被社會規範同化，或者要收藏起來。這裏希望可以讓每一把聲音可以被聽見。」正常根本不正常，Jeremy解釋，WURE AREA希望跟大家一起「回到異常」。短短半年，場地舉辦了3個展覽、2次公開召募的駐留計劃及數次工作坊。場地面積對比其他獨立藝術空間大，足以舉行數人群展，生成更多花火。剛剛完展的「床旗」，作品有些關於龍吐珠，有些關於《春光乍洩》，有些關於日界線，形成奇異合奏。

藝術品，怕看不明白嗎？WURE AREA強調觀眾主導，積極開拓跟觀眾互動的方式，抗拒一向「餵飼式」展覽設定。例如，部分展覽設有自製工作紙，有別於一般作品簡介，上面列出一堆生字，驟眼可能毫不相干，卻讓觀者打開聯想力，協助各人建構敘述作品的方式，實行打散話語權：「唔係展方講咩就咩。」另外，展場長期提供素描工具供人即席畫畫，以創作回應創作。Jeremy希望空間可以打開感性，也打開話題，即使思考未經深入組織，或沒有結論也可。

Present Projects 玩味實驗當下

每一個獨立藝術空間，都有其個性。來到深水埗黃竹街Present Projects，地面保留舊樓的紙皮石。位於2樓的場地去年底開辦，著名攝影師夏永康有份支援首年租金及藝術計劃。至今場地舉行了7個展覽，5個為Present Projects策劃。整體來說，展覽及場地本身散發着一種怪誕玩味，個性鮮明或有不易親近的錯覺，其實展期每周都有導賞團。身兼負責人、策展人及藝術家的曾智愛怡（Eunice）說：「場地就如一個遊樂場，但我們不想超級大眾化，可能說，要花少少時間消化。」

曾在大館及香港電台工作的她認為，大機構始終有官僚主義。獨立場地有更彈性空間讓藝術家嘗試過程中的實驗，緊湊捕捉當下創作欲望，兩者的權力關係亦較對等。例如最近完結的展覽「斷層線」，原是藝術家何兆南及李新傑跟她聊起有創作意念，卻未成形。Eunice一次行山啟發她以「斷層線」為比喻，再委約其他藝術家圍繞創作或展出舊作，一步一步編織故事，欲反映「時代變遷中的狀態」。Eunice說：「展覽是一場討論，大家在想的問題可能差不多，但每人都有其表達方式，像散在天上的一顆顆星星，從不同地方走在一起。」

Mist Gallery 借藝術相聚對話

「因為不夠人手，我們常常要藝術家自己『睇場』，好聽一點是『駐場』，哈。」過一過海，來到炮台山富利來商場，Mist Gallery負責人劉菁兒（Cathleen）說。Cathleen從事雕塑及空間裝置藝術創作，去年尾見租金便宜，便掏腰包「扑槌」，藝術空間本年2月正式開幕。同期因為其他店主帶頭作藝文活化，商場人氣大增，媒體形容是死場翻生。「蚊型」場地至今已舉行過8個展覽，Cathleen說希望有一個空間讓年輕藝術家發揮。她接道：「在機構藝廊，artist可能放下作品就走，跟觀眾距離好遠。藝術家『睇場』有意想不到的效果，跟不同人聊天，可以發現很多有趣的角度。如果他們就在這裏，有什麼可以直接問，是很close的。」

開始至今，場地的展覽多為較「易入口」的，不少觸及流行文化元素。例如8月「以歌寫畫」聯展，挑選包括《迴光物語》、《突如其來的心跳感覺》等廣東歌繪畫，手法易讓人進入，引起不少關注。當然，場內亦有一些相對實驗及抽象的表達手法，嘗試跟學院訓練下的藝術語言發生碰撞。Cathleen解釋，題材的傾向跟社會狀態有關：「這兩年社會氣氛很低迷，低迷的時候最需要聚。這也解釋為何我想搞art space，無論你聚到幾多人，都是一個契機去讓事情透過藝術發生，不再是一個隔離的狀態。」

相聚不知何時成為奢侈的事。走訪各個場地，「聚」是不約而同的願望，透過藝術發問及傾聽，散漫地流露一度麻木的情感，形成人與人連結。現實地說，不少場地表示很難思考長遠發展，目前會「捱」一兩年。不過，場地浪潮亦見到連結的新契機。今年9月，行為藝術節平台Per.Platform原定為牛棚舉行所有演出，後改為分散4個場地舉行。本屆香港國際攝影節亦有16個衛星展，包括Mist Gallery仍在舉行的「全景樂園：重複性行徑」，藝術家袁雅芝以動物為題創作。可見，創作者可以利用各場地的個性及特色，舉行更豐富的藝術節或藝術計劃。學院、機構、大組織亦可發揮牽頭角色，分擔獨立場地部分成本，創作過程及行政卻可放手，形成協同網絡。這個網絡，因為實體的在地參與，以及虛擬的社交平台連繫生出更多可能。再進一步，場地不必永久，社群可跟着走，或不斷重構。小而連結，聚而流動，此時此刻散發着生命力。

■WURE AREA

下個展覽暫定12月上旬舉行，消息有待公布

地址：九龍灣宏照道11號寶隆中心B座7樓07室（臨興街入）

查詢：www.facebook.com/wurearea

IG：wurearea

■Present Projects

下個展覽暫定12月中旬舉行，消息有待公布

地址：深水埗黃竹街13號德安樓2樓

查詢：www.present-projects.com

IG：presentprojectspresents

■Mist Gallery

地址：炮台山富利來商場1樓45號舖

查詢：www.facebook.com/MistGalleryHK

IG：mist_gallery_hk

■袁雅芝展覽「全景樂園：重複性行徑」

日期：即日至11月28日

時間：下午2:00至晚上7:00

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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