Grooming News：男團偶像變身雌雄同體 首推個人美妝品牌

在形象上花了不少工夫的Harry Styles，尤其喜愛塗指甲油，經常透過「襯到絕」的甲色與撞色配搭來襯托衣著造型，看起來時尚前衛，成為帶起男生美甲潮流的其中一人。處身於這個明星效應盛行的年代，眼見不少潮流icons也推出個人時尚品牌，Harry Styles亦正式加入戰團，宣布推出首個個人美妝品牌Pleasing，帶來指甲油系列及護膚產品。作為其標誌的指甲油系列，顏色選擇包括較活潑的粉色系以至型格的深色調，套裝更附有英文字母的指甲貼紙，讓大家表達心中所想，隨意組合成不同字詞。至於護膚品方面，率先推出市面的有The Pearlescent Illuminating Serum及The Pleasing Pen。前者蘊含珍珠膠囊，據稱備有提亮及滋潤功效；後者則為針對眼部及唇部而設的精華，採用雙頭設計，一邊是備有滋潤功效的眼部凝膠，另一邊則是半啞光的唇部護理精華。

查詢：Pleasing www.pleasing.com

文：劉詩言