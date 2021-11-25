拒絕商業營銷規限 香水芬芳 無分男女

長久以來，大眾都以兩性鍾情的事物來把香水分類。例如花朵、水果香屬於女人味，而木質、皮革香等則屬於男人味。這些先入為主的思維，令市場普遍把香水分為女性及男性，間接「誤導」了大眾對香水的認知。

要說打破大家對男女香水局限想像的轉捩點，不得不提在1994年面世的CK One香水。這款由Calvin Klein推出的無性別香水，主張男女合用，顛覆了當時大眾對香水鎖定性別的刻板印象。CK One香水配以如酒瓶般的半透明磨砂玻璃瓶，並採用再生紙製成普通紙盒包裝，在當時就像香水界的一股清泉，在推出不久即創下5800萬美元（約4.5億港元）的驚人銷售額。在商業上取得成功，也許有人會質疑品牌借助打破男女界限作為銷售手段。但事實上，香水是否真有男、女之分？

Le Labo呈現香水本質

翻查歷史，香水其實從一開始時的確沒有性別之分，卻有社會階層的分別。例如在古埃及和古羅馬，最早期香水僅用於祭祀宗教場合，除了神職人員外，普通人並不能使用。

當然，來到20世紀，香水已經在全球變得流行，加上女性消費群不斷擴大，不少品牌因商業因素才推出針對兩性的香水系列，香水界才出現壁壘分明的男女陣營。

而眼見如此分化的市場，有些人就偏偏看不過眼，決定自立門戶，把香水真實的一面呈現而出。近年市面上均有不少主打中性香水的名字，來自紐約的手工香水品牌Le Labo便是其一。品牌由Edouard Roschi和Fabrice Penot兩名在香水業界擁有多年資歷的創辦人合力成立，全因他們有感香水市場充滿大量廣告與借助名人的行銷手法，故希望透過自家品牌的簡單包裝、優質香水，來吸引在乎「本質」的知音人。

為客人調配 一睹手工香水製作過程

對於品牌的忠粉來說，Le Labo的吸引之處在於那份低調與不完美。品牌從來不會過度精雕細琢，反而更能強調出香水的特質；品牌名字源自法文，意指「實驗室」，正因為兩人視店舖為一間「實驗室」，每當客人選定味道後，調香師會親自為客人調配香水，並且貼上客製標籤，標明成分、日期等，不但讓客人得到屬於自己的香水外，還可以一睹手工調配香水的過程。

不同的客人，自然有不同的氣味選擇，Le Labo的獨特賣點，亦正因為就每個個體靈魂而出發。兩名創辦人表示：「創作香水的時候，我們不會從用家的性別為考慮的因素。我們不會以傳統的方式對待性別，這不是我們看待世界的方式，也絕不是我們看待香水的方式。」所以品牌的每款香水都是男女皆宜。他們會嘗試以傳統來說較為女性化的氣味成分，調配出男女皆可用的產品。例如經典的Rose 31，就擺脫了玫瑰香氣，並以乾草荔枝成分取而代之，擺脫那種濃烈的經典花香；至於另一招牌作Santal 33，則糅合檀香木與雪松，塑造出簡約幽香。

那他們覺得為香水設定性別又是否不合時宜的做法？「香水一直是無性別的。把香水細分為不同性別，主要是營銷上的策略，把市場一分為二，同時允許（推出香水的）時裝設計師以不同的方式與他們的兩個目標群對話。但大家要知道，當香水與時尚結合之前，本身是無性別的。」可說是一語道破香水界過度商業化的營商手段。

■Editor's Picks

中性香水選擇

若要數最經典的男女共用香水，必定是誕生於1994年、由Calvin Klein推出的CK One。這款「力sell」無性別的香水，更可說是「去性別化」的先鋒。時至今天，隨着抹去性別二分法成時尚趨勢，市面上亦找到更多氣味獨特的中性香水，並逐漸流行起來。

查詢：Byredo 7071 7794 Gucci 3755 4592 Kiehl's 2111 4032 Le Couvent Maison de Parfum 2338 8668 Le Labo 2759 8922 連卡佛 2118 2288

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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