showcase：Kim Jones×阿部千登勢 解構重組剪裁 優雅玩味

自從Kim Jones執掌Dior男裝後，經常找來極具噱頭的創意單位合作，例如當代潮爆藝術家KAWS、繪畫性感機械女郎而聞名的插畫家空山基、以未來考古學為作品題材的藝術家Daniel Arsham、街頭文化鼻祖Shawn Stussy、普普藝術家Kenny Scharf，以及最近於2022年春夏系列中，備受千禧後追捧的饒舌歌手Travis Scott等。合作單位人才濟濟不能盡錄，包含各領域的潮流藝術文化人，卻沒有一位是時裝設計師。這次Dior and Sacai別注系列，Kim Jones找來同樣喜歡聯乘的阿部千登勢合作，的確少見。

不過兩個品牌存在的差異也不小，首先兩者有着截然不同的歷史與文化背景。設計風格上，Dior以法式優雅和高端為主，而Sacai則着重實驗的解構重組剪裁和概念。然而Kim Jones與阿部千登勢深交多年，兼且惺惺相惜，令今次合作糅合出兩個品牌的設計風格而不突兀。

不對稱剪裁 混搭不同用料

系列服飾結合Dior的精裁風格和Sacai的經典軍服、運動服元素，但由於Dior傳承了高級訂製服的精髓，在工藝上比Sacai的自家出品略勝一籌。與此同時，Sacai的解構重組概念亦令服飾生色不少，以Dior的標誌Tailleur Oblique雙排扣外套為例，在腋下位置加入如軍服的拉鏈口袋細節；外套內部亦加入拉鏈腰封設計；手袖、口袋和腰封都拼合了防潑水斜紋布料。另外一件混合布料飛行員短褸，巧妙把羊毛西裝與防潑水斜紋布短褸兩種形態和用料各異的衣物結合，短褸正面像十字𠝹豆腐般分成4份，左上方是西裝衣領，右下方則是西裝下襬，而右上方和左下方保留風褸細節，還有風褸手袖的橡筋手腕位置，有從內伸延出的西裝款手袖。以上兩例正正反映這個別注系列的精髓，不對稱的剪裁與用料的混搭，卻因為精巧細緻的做工和剪裁，加上低調而耐看的黑色色系，令矛盾的設計不顯突兀且充滿玩味，營造出高級時裝的高端品味。

手袋加口袋索繩 工業風細節

系列另一亮點為手袋，Dior的Saddle 馬鞍袋和Saddle迷你馬鞍袋等袋款，均加入Sacai常用的口袋、索繩、工業風搭扣和水樽隔等功能細節。防潑水斜紋布和皮革等各種素材交織豐富的層次感，黑、白色固然是經典的心水選擇，橄欖綠襯橙色則呼應Sacai的經典飛行員外套。

查詢：Dior 2522 7938（太古廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Desmond Ogbeide（Elite Model）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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