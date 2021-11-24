Watch News：表行60周年 時間藝術盛宴

餐廳位於香港法定古蹟大館，以中西合璧的精緻裝潢以及佳餚美饌聞名，表行特別找來本地藝術家陳閃創作裝置畫作《時間的發現～1961》，利用顏料的重疊，呈現時間累積的隱喻——看似平常的年曆，由藝術家為不同月份填上色彩：第一天填上整年的所有格子，第二天由每月的第二格填至最後一天，第三天則由第三格開始重複，餘此類推，最終每一日的格子也填滿。東方表行以1961年的年曆圖案作為畫作的主角，帶領大家回到表行成立的時候。

菜單由Madame Fù主廚廖偉杰精心設計，包括6道菜餚（$690/位，兩位起，另收加一），烹飪過程均需要上乘的技巧和對時間的掌握，如黃金年華的燒腩仔、龍躍鑽禧的雞湯蒸蛋白等，便需要精準的烹調時間。最後一道甜品甜蜜時刻（意式奶凍配鮮莓），則以表盤為靈感，碟上的「60」字既代表圓滿結束，亦是開始的「起點」。

● 東方表行×Madame Fù

Take Your Time時間藝術盛宴

地址：中環荷李活道10號大館3樓

查詢：2114 2118

電郵：reservations@madamefu.com.hk

文：張曉冬